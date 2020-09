Nice, Vieira et Benitez veulent réagir contre le PSG

L'entraîneur des Aiglons et son gardien de but étaient présents en conférence de presse pour aborder le choc contre le PSG ce dimanche.

Sixième de avec six points en deux matches, l'OGC Nice a connu un coup d'arrêt la semaine dernière avec une défaite à . Les Aiglons souhaitent reprendre leur marche en avant le plus vite possible mais auront fort à faire ce dimanche face au , qui a besoin d'enchaîner les victoires après deux défaites en trois matches. En conférence de presse, Patrick Vieira a avoué se méfier du PSG et ne sait pas si c'est le meilleur moment pour affronter le champion de en titre, privé notamment de Neymar.

"Je ne sais pas. Ils jouent peut-être un peu moins bien qu'il y a quelques semaines mais il y a toujours de très grands joueurs. On a envie de jouer ce match. Neymar et Mbappé absents ? Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs comme Di Maria, Draxler Verratti... La présence de Mbappé, ce que ça change ? On ne sait pas s'il sera là. S'il est là, on sera plus vigilant. On doit très bien défendre pour être dangereux", a analysé le champion du monde 1998.

Benitez : "Faire attention avec le Covid"

L'entraîneur de l'OGC Nice veut voir un tout autre visage que face à Montpellier et regrette l'absence des supporters : "Je veux voir une réaction après la défaite à Montpellier. Je veux voir le vrai visage de mon équipe. Plus simple face au PSG ? Je vous le dirai après le match (rires). On doit progresser sur l'animation offensive. Il faut qu'on soit plus rigoureux pour permettre aux joueurs de s'exprimer sur le terrain. Le huis clos ? C'est une décision difficile mais on l'accepte et on la respecte compte tenu de la situation actuelle. C'est une période difficile. Les trois cas positifs au Covid dans notre équipe ? Il faudra s'adapter. On a des protocoles en place avec le doc. On essaie de rester à la maison le plus possible. La vie doit continuer".

Walter Benitez a lui aussi évoqué l'importance de la rencontre face à Paris : "On est déjà prêt pour jouer un match comme ça. Les absences au PSG ? C'est toujours une équipe difficile avec des joueurs de qualité. On doit faire un bon match pour gagner. Montrer les crocs ? On doit tout donner. Chaque match est différent. On joue à la maison. Ce sera un bon test. Contre Montpellier, ça peut arriver. On a appris beaucoup de choses, on a beaucoup discuté avec le coach pour que ça ne se reproduise pas. Un match plus important pour moi en vue de la sélection argentine ? Oui il est plus diffusé mais c'est un match important pour l'équipe, pour le club."

Le gardien de Nice a parlé du protocole Covid, alors que trois joueurs niçois ont été testé positifs au virus et seront absents dimanche : "On a été testé hier. Stressant ? Oui, parfois c'est dur. Il faut attendre, faire des tests tout le temps. On sait que ça devient une habitude. On ne sort pas trop, on essaye de rester plus à la maison. Il faut tout le temps faire attention. C'est dur de ne pas avoir les supporters avec nous. On a déjà joué des matchs comme ça mais on a déjà été habitué aux huis clos. On essaye de ne pas trop y penser. On veut toujours jouer avec les supporters. On espère qu'ils reviendront bientôt au stade".