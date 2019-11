Nice - Vieira aimerait voir Wenger au Bayern Munich

Patrick Vieira est séduit par l'idée de voir Arsène Wenger arriver sur le banc du Bayern Munich.

Qui prendra la succession de Niko Kovac à la tête du ?

L'institution bavaroise est en quête d'un nouveau technicien pour rebondir cette saison et assouvir ses ambitions sur la scène allemande comme en . Et suite au départ de Kovac, les noms les plus ronflants qui sont actuellement sur le marché sont forcément revenus dans la presse allemande.

Il a notamment été question du très influent José Mourinho, libre depuis son départ de l'hiver dernier. La piste Massimiliano Allegri n'est pas non plus à écarter, tandis que Thomas Tuchel a publiquement indiqué qu'il ne briguait pas le poste.

Un autre candidat pourrait toutefois rafler la mise : Arsène Wenger. Patrick Vieira a bien connu le technicien alsacien en vivant l'une des périodes les plus fastes de sa carrière sous ses ordres, durant la période dorée d' . Et pour l'actuel entraîneur de l'OGC Nice, le mariage entre Wenger et le Bayern aurait du sens.

"Ce serait une très bonne chose", a expliqué Patrick Vieira, sourire au coin, dans des propos relayés par L'Equipe. "Arsène a montré à Arsenal qu'il était capable de construire quelque chose, de gagner des titres. Par rapport à sa personnalité, par rapport à sa vision du foot, le Bayern de Munich et Arsène, ce serait quelque chose de pas mal, je pense".