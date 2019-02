Nice, Saint-Maximin répond à Vieira sur Twitter

L'attaquant de l'OGC Nice, pointé du doigt par son entraîneur en conférence de presse, lui a répondu sur son compte Twitter.

L'OGC Nice a concédé une large défaite sur la pelouse d'Angers, en s'inclinant 3-0. Un revers que Patrick Vieira n'a pas digéré au vu du scénario du match, mais aussi de sa préparation. Selon le technicien français, Allan Saint-Maximin n'était pas dans le groupe et l'avait choisi de son plein gré.

Officiellement, l'ancien Monégasque avait manqué ce déplacement à Angers parce qu'il était "malade". C'est ce qui avait été signifié par l'OGCN pour justifier son absence, mais ce n'était pas la version de Patrick Vieira.

"Il a décidé qu'il était malade. Il a prévenu ce matin, mais il n'a pas de fièvre. Ce que je regrette c'est qu'il n'ait pas fait le déplacement et décidé à la dernière minute s’il était apte à jouer ou pas. C'était sa décision à lui. Pas celle du docteur ou de l'entraîneur. C'est une déception", a lâché le champion du monde 1998 en conférende de presse d'après-match.

Une sortie qui n'est pas passée inaperçue auprès du jeune attaquant, qui n'a pas tardé à livrer sa réaction de façon très directe sur son compte Twitter. Non sans cacher son agacement, l'attaquant formé à l'AS Saint-Etienne a répété qu'il n'était pas opérationnel. Un tweet qui a engendré de nombreuses réactions sur la toile.

Je me suis pas entraîné de la semaine à cause de ma cheville, j’ai fais une seule séance avec le groupe vendredi alors que j’avais encore mal à la cheville et que je suis malade, mais je fais semblant 👍🏾 — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) 16 février 2019

Cette soirée peut laisser un goût amer dans les rangs de l'OGC Nice puisqu'Allan Saint-Maximin est le joueur le plus décisif de l'OGC Nice cette saison, mais ce n'est pas la première fois que Patrick Vieira montre publiquement son mécontentement envers certains éléments-clé de son groupe, dont le dribbleur, comme l'avait montré un documentaire diffusé sur Canal +.

Concernant le match en lui-même, Vieira a estimé que le score était sévère : "dans l'ensemble, on fait quand même un bon match, mais on sort en ayant perdu 3-0. C'est frustrant et plutôt flatteur pour Angers. Dans l'ensemble, on a eu une bonne maîtrise, mais on n'a pas su être dangereux. Au milieu de terrain, on a perdu des ballons qui nous ont fait mal. On a eu du déchet technique, un manque d'option, on n'arrive pas à trouver de profondeur, on est en difficulté et on se met en danger tout seul. Tout le monde disait de bonnes choses après le match de Lyon, et maintenant... C'est le foot qui est comme ça. Je ne peux pas reprocher l'état d'esprit et l'implication qu'il y a eu ce soir".