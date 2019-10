Nice, Rivère veut garder Vieira

Jean-Pierre Rivère, le président de Nice, a indiqué qu'il serait heureux de compter sur Patrick Vieira comme coach pendant de longues années encore.

Patrick Vieira vit actuellement sa deuxième saison à la tête de l'OGC Nice. Y en aura-t-il une troisième ? Le doute est permis car l'ancien international dispose d'une clause dans son contrat qui lui permet de partir si Jean-Pierre Rivère et Julien Fournier reviennent au club. Un scénario qui s'est vérifié en aout dernier suite au rachat du club par Ineos.

Alors, Vieira compte-t-il relever un nouveau challenge ? Ou est-ce que le différend a été aplani avec ses supérieurs hiérarchiques. Si l'on en croit les propos tenus par Rivère, ce dimanche lors de l'émission Canal Football Club de Canal+, la tendance est pour la deuxième option. "Avec Patrick, on a eu une vraie explication d'homme à homme, où on s'est tout dit sans rien oublier. Maintenant on regarde l'avenir, on souhaite que Patrick soit le coach de l'OGC Nice pendant de longues années et on espère qu'il fasse ce choix-là, lui aussi", a déclaré l'homme fort du Gym.

Rivère a aussi tenu à expliquer ce qui s'est passé auparavant, et les raisons de la brouille avec l'ancien coach de New York. "La première fois qu'on rencontre Patrick à New York on lui précise que la seule difficulté de notre projet, c'est qu'on souhaite changer d'investisseurs et d'actionnaires, a expliqué Rivère. Pendant deux ans, ça a été un rapport de force. [...] À la fin du mois de janvier, on n'en pouvait plus avec Julien (Fournier) de supporter ce qui se passait notamment au niveau des mercatos. Le jour où on part, on se donne rendez-vous avec Julien à 9 heures et on décide de partir. À 11 heures, on voit Patrick qui tombe des nues. Il a très mal vécu cet épisode puisqu'il était venu pour nous. On a été très déçu de ce qui s'est passé après, je ne vais pas rentrer dans les détails, et puis le projet Ineos l'a emporté sur le projet des Chinois."

Actuellement, Nice occupe la 9e place au classement de la . Les Aiglons comptent 4 victoires et autant de défaites en 9 journées disputées. Vendredi, ils offrent le PSG en ouverture de la 10e journée du championnat.