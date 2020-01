Nice-Red Star (2-1), ça passe pour Nice face au Red Star

L'OGC Nice s'est imposé face au Red Star en 16es de finale de Coupe de France se samedi.

Le Gym a pris l'avantage avec deux buts coup sur coup de Danilo puis Ganago vers la demi-heure de jeu. Le premier nommé marque du droit à la 27e minute sur un corner d'Adam Ounas où tout le monde s'était manqué.

Le second doublera la mise suite à un centre rasant de Claude-Maurice en déboulant au second poteau deux minutes plus tard.

Le aurait pu réduire la marque lors du premier acte, mais un Walter Benitez inspiré a su répondre présent quand il a été appelé à intervenir, notamment sur une action du Red Star juste après le but de Ganago, sur laquelle Moussa Sao tentait un petit piqué au dessus du portier niçois dont le reflexe d'effleurer le cuir du bras fut salvateur pour les Aiglons.

Des Aiglons qui entament la seconde période en gérant leurs offensives et en conservant le ballon pour essayer de faire sortir leurs adversaires. Le rythme retombe d'ailleurs quelque peu en fin de match et le Red Star en profitera pour réduire le score sur penalty par Hamache suite à une main de Danilo.

2-1, score final. Nice s'impose et élimine le Red Star au stade des 16es de finale de la .