Nice-PSG (1-4) : Mbappé, retour en fanfare !

Kylian Mbappé n'a pas raté son retour en compétition, signant un but et une passe décisive en 10 minutes seulement, ce vendredi à Nice (1-4).

Si Angel Di Maria a incontestablement été l'homme du match vendredi à Nice (1-4) , Kylian Mbappé a aussi marqué la rencontre de son empreinte. Entré en jeu à la 83e à la place de Pablo Sarabia, l'ancien Monégasque n'a eu besoin que de dix minutes pour inscrire son 2e but de la saison en L1, opportuniste dans la surface, à la suite d'un centre d'Angel Di Maria mal dégagé par Dante (1-3, 88e).

Il ne s'agissait que de sa cinquième apparition en Championnat. Sa troisième titularisation seulement. Et pour cause ! L'attaquant a raté les deux dernières rencontres de son équipe, face à (1-0) et Angers (4-0) après avoir rechuté contre (0-1). Sans oublier les quatre derniers matches manqués avec les Bleus, dont les deux récents contre l' (1-0) et la (1-1).

Aucune douleur apparente

Tout juste remis d'une blessure à la cuisse gauche, Kylian Mbappé n'a pas montré de signe de douleurs. Il a surtout été à son avantage, signant même une passe décisive en direction de Mauro Icardi afin de finir le récital parisien en toute fin de partie (1-4, 90+1e).

Un retour tonitruant ! De bon augure pour l'escouade de Thomas Tuchel qui doit déjà composer avec l'absence de Neymar, blessé. Les Parisiens vont maintenant se tourner vers le déplacement à Bruges mardi en avant le très attendu Classique contre l'OM dimanche prochain, au Parc des Princes. En espérant que leur attaquant vedette ne confirme son incroyable retour en forme.

Benjamin Quarez, à l'Allianz Riviera de Nice.