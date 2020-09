Nice-PSG (0-3) : plus belle la vie avec Mbappé

L'attaquant a signé un retour remarquable ce dimanche à Nice (0-3). Constamment dangereux, il en a profité pour inscrire son premier but de la saison.

C'est tout sourire, après une accolade avec son coach Thomas Tuchel, que Kylian Mbappé a quitté la pelouse ce dimanche à Nice, remplacé par Pablo Sarabia (79e). De retour en compétition après avoir été touché par la Covid-19, le natif de Bondy a signé un match exemplaire. Une prestation quasi-parfaite illustrée par son but sur un penalty obtenu lui-même. Une frappe lourde sous la barre qui n'a laissé aucune chance au portier niçois Walter Benitez (0-1, 38e).

D'abord dans l'axe aux côtés de Mauro Icardi, puis très vite sur l'aile gauche, Mbappé n'a eu de cesse de répéter les courses. Ses rushs, ses accélérations, et autres dribbles, ont donné le tournis à Youcef Atal. Très souvent dépassé jusqu'à sa sortie sur blessure (65e), le Niçois s'est même retrouvé à terre lorsque le n°7 parisien l'a déposé en bord de touche avant d'amener le second but d'Angel Di Maria sur une frappe repoussée dans les pieds de l'Argentin par le gardien adverse (0-2, 45e).

L'article continue ci-dessous

Déjà en jambes et décisif

"Je n'attends pas que Kylian soit décisif à lui seul, il faut qu'il retrouve ses repères", avait pourtant prévenu Thomas Tuchel la veille en conférence de presse. Mais Kylian Mbappé n'est pas fait du même bois que les autres. Et à l'image de son compère Di Maria, il n'a eu besoin que de quelques minutes pour retrouver ses jambes et se mettre dans le sens de la marche, prouvant qu'avec lui le PSG n'a décidément pas le même visage.

Plus d'équipes

Tout de suite plus efficaces, et encore plus dangereux, les champions de se sont offerts leur premier récital de la saison à l'Allianz Riviera. Une large victoire 3-0 qui a mis en lumière le retour plus que convaincant de Mbappé, déjà en jambes et décisif. Pour le plus grand plaisir de son coach, qui confiait après la rencontre : "Il a encore montré qu'il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidé." Une évidence.

Benjamin Quarez, à l'Allianz Riviera.