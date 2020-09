Nice-PSG (0-3), Thomas Tuchel : "Une belle victoire"

L'entraîneur parisien se réjouit du match de son équipe, qui s'est imposée dimanche sur le terrain de Nice (3-0) dans le cadre de la 4e journée de L1.

Comme Angel Di Maria il y a quelques jours, Kylian Mbappé a eu des jambes dès son retour. Êtes-vous surpris par sa belle prestation ?

Thomas Tuchel : Pas surpris non, mais c'est impressionnant. Ce qu'a fait Di Maria, ce n'est pas facile. Angel a joué trois matches consécutifs en débutant après un seul entraînement. Il montre toujours qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. C'est pareil avec Kylian aujourd'hui. Il a fait un très bon match. Il a encore montré qu'il peut faire la différence avec sa confiance et sa faim de marquer. Il nous a beaucoup aidé, c'est clair. Je suis très content. J'ai vu beaucoup d'efforts de l'équipe. C'est une victoire méritée, mais qui n'a pas été simple car Keylor Navas a fait un excellent match aussi. On a maintenant une semaine pour préparer la prochaine rencontre.

Plus belle la vie avec Mbappé

Trouvez-vous Mbappé plus performant à gauche ?

Pour moi, son meilleur poste, c'est proche de Neymar. Si on n'a pas Ney, on doit trouver autre chose (rires). En réalité, j'aime beaucoup quand Kiki joue en deuxième attaquant. On a démarré en 4-4-2. Après la blessure de Gana, on est passé en 4-3-3. Mais ça ne change pas grand chose pour Kylian, même si le schéma nous a aidé aujourd'hui. Mauro (Icardi) aime jouer à l'intérieur, Kiki aime aller à gauche. J'espère qu'il va continuer comme ça.

La charnière Marquinhos-Kimpembe sera-t-elle la charnière titulaire cette saison ?

Logiquement oui. Les deux ont joué plusieurs matches de quand Thiago (Silva) n'était pas là. Ils sont très bien ensemble.

"Keylor Navas a été exceptionnel"

Comment sentez-vous vos joueurs physiquement ?

On souffre beaucoup. Je vois que nous sommes vraiment fatigués après ce match. Mais c'est quelque chose d'important et ça montre nos performances. Je vois qu'on n'a pas perdu notre état d'esprit. On est toujours prêts à souffrir et travailler ensemble. C'est une belle victoire.

Le PSG a-t-il officiellement lancé sa saison aujourd'hui ?

Je ne sais pas. On a fait un bon match contre Marseille aussi. Mais tout le monde a préféré parler du résultat. J'ai vu beaucoup de bonnes choses sur les trois derniers matches, mais je sais dans quel contexte on joue. C'est plus facile après une victoire 3-0 de dire que ça y est on est lancé, mais ce n'est pas comme ça que je vois les choses. On a des gars blessés et suspendus, c'est important qu'ils reviennent. C'était un bon match, mais il ne faut pas oublier que Nice a eu beaucoup d'occasions. Keylor Navas a été exceptionnel. Maintenant, on doit utiliser chaque jour pour améliorer nos capacités.

Peut-on attendre une recrue avant le déplacement à Reims la semaine prochaine ?

Honnêtement, je ne sais pas.

Benjamin Quarez, à l'Allianz Riviera