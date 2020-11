Nice - Patrick Vieira : "On n'a pas le droit de baisser les bras"

Conscient qu'une qualification est désormais quasi impossible pour l'OGC Nice, Patrick Vieira ne voulait pas condamner les ultimes espoirs.

Troisième du groupe C avec trois points au compteur, l'OGC Nice a l'occasion de revenir à hauteur de son adversaire du soir, ce jeudi, en . Les Aiglons affrontent le Slavia Prague à l'Allianz Riviera. Un rendez-vous décisif dans la course à la qualification, après une semaine marquée par les nombreux cas de Covid-19.

Mercato - Grealish vers City ? Agbonlahor n'y croit pas

L'article continue ci-dessous

Une situation délicate à gérer pour Patrick Vieira, l'entraîneur du club. Mais en aucun cas une excuse. "Je sais que les joueurs, sur l’aspect physique, ne seront pas à 100 % par rapport à la semaine qu’ils ont vécue. Mais d’un autre côté, on doit combler ce manque avec de la détermination, le moral, l’envie d’aller chercher cette victoire, parce qu’on se doit de le faire. Je ne suis pas inquiet de l’état d’esprit de mes joueurs. Ce matin, je les ai vus concentrés, concernés, motivés à l’idée de jouer ce match très important", confiait le technicien, qui attendait de ses joueurs les mêmes ingrédients que lors des dernières échéances, malgré leur préparation quelque peu tronquée.



Malheureusement, la réalité du terrain a été bien différente... Les Aiglons se sont inclinés à domicile (1-3) et voient leurs chances de qualification s'en aller, ou presque. En effet, les hommes de Patrick Vieira comptent six points de retard à deux journées de la fin, et peuvent toujours espérer un miracle grâce à la différence de buts.

Plus d'équipes

"Ce match ne remet pas en question l'objectif et le projet du club​"

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur est apparu remonté. "Il y a de la frustration et de la colère car on est passés au travers de notre match, même si on a montré de la volonté. Ce n'est pas suffisant face à une équipe bien organisée et expérimentée comme le Slavia. Avec cette défaite, cela rend les choses très compliquées (pour se qualifier), c'est presque mission impossible. Après, on n'a pas le droit de baisser les bras", a d'abord expliqué l'ancienne gloire des Gunners.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"L'apprentissage est difficile. Bien sûr qu'il nous manque de l'expérience de la qualité et un peu de réussite à des moments importants du match. Cela ne se joue pas à grand-chose, les bons choix on les fait aussi avec de l'expérience. Ce match ne remet pas en question l'objectif et le projet du club. On connaît nos manques, il faut bosser, continuer à faire progresser l'effectif. Je suis derrière les joueurs et on va continuer à travailler", a ensuite ajouté Patrick Vieira, éternellement optimiste.