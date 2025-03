Nice - Lyon : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Un choc décisif pour l’Europe ! Nice reçoit Lyon ce dimanche en 25e journée de Ligue 1. Découvrez les dernières infos ici.

La 25e journée de Ligue 1 se conclut en beauté avec une affiche palpitante entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais. Ce duel, programmé ce dimanche 9 mars, s’annonce déterminant pour la course aux places européennes. Entre un OGC Nice solide 3e et un Olympique Lyonnais en quête de points précieux, les enjeux sont élevés. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette confrontation, des compositions probables à la diffusion TV.

Un duel clé pour l’Europe

L’OGC Nice, actuellement 3e de Ligue 1 avec 46 points, continue sa belle dynamique. Les Aiglons restent sur quatre victoires consécutives, consolidant ainsi leur place dans le haut du tableau à trois unités derrière l’Olympique de Marseille (3e, 49 points). Cependant, leur avance sur le LOSC (5e, 41 points) reste fragile, et une contre-performance pourrait relancer la lutte pour la qualification en Ligue des Champions.

De son côté, l’Olympique Lyonnais (6e avec 39 points) joue gros. En dépit de la suspension de Paulo Fonseca pour les 9 prochains mois, les Gones restent déterminés à accrocher une place européenne. À seulement 4 unités du top 4, le club rhodanien sait qu’une victoire sur la Côte d’Azur serait cruciale dans ce sprint final. Vainqueurs du Stade Brestois lors de la récente journée, les Gones sont en pleine confiance après leur victoire en Ligue Europa contre le FCSB (1-3), jeudi dernier.

Historique des confrontations : Lyon dominateur

Si l’OGC Nice réalise une belle saison, l’historique des confrontations joue en faveur de l’OL. Sur les 53 derniers duels entre les deux formations, les Lyonnais comptent 25 victoires contre 14 pour Nice, tandis que 14 matchs se sont soldés par un nul. L’OL affiche également 84 buts marqués contre 54 pour le Gym.

Horaire et lieu du match

Nice - Lyon

25e journée de Ligue 1

Lieu : Allianz Riviera

A 20h45, heure française

Les compos probables du match Montpellier - Lyon

Nice : Bulka - Ndayishimiye, Bombito, Dante, Clauss - Rosario, Santamaria, Bard - Guessand, Cho, Laborde

Lyon : Perri - Kumbedi, Mata, Niakhate, Tagliafico - Tolisso, Matic - Tessmann, Mikautadze, Cherki - Lacazette

Sur quelle chaîne suivre le match Nice - Lyon ?

La rencontre entre l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais sera à suivre ce dimanche 09 mars 2025 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et de regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime.