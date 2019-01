Nice, le duo Fournier-Rivère se confie sur le mercato

Le président et le directeur général de l'OGC Nice qui vont prochainement quitter leur poste ont évoqué la fin du mercato hivernal des Aiglons.

L'OGC Nice est dans une situation assez paradoxale. Les deux hommes forts des Aiglons, le président Jean-Pierre Rivère et le directeur général Julien Fournier, ont annoncé leur départ il y a quelques jours en raison de désaccords avec les actionnaires et quitteront le club lorsque ces derniers le décideront et auront trouvé leurs successeurs. Un timing mal choisi puisque l'OGC Nice est actuellement à la recherche de renforts pour la seconde partie de saison.

Les Aiglons doivent notamment chercher un attaquant, déjà souhaité par Patrick Vieira l'été dernier, afin de remplacer Mario Balotelli, parti cet hiver à l'Olympique de Marseille. Les deux hommes forts du projet niçois ont accordé un entretien à Nice Matin dans lequel ils ont balayé plusieurs dossiers concernant le mercato des Aiglons. "Une offre de 9 millions pour Alfredo Morelos ? Personne au club n’était au courant", a affirmé Jean-Pierre Rivère.

"Besoin d'un attaquant mature"

En revanche, il a ouvert la porte à un retour de Valère Germain, déjà venu à Nice en prêt par le passé : "Valère Germain ? C’est un joueur qu’on apprécie et qui pourrait, si nos actionnaires le souhaitent, nous rejoindre". De son côté, le directeur général a évoqué les pistes tombées à l'eau en raison du véto de leurs actionnaires : "Les arrivées avortées de Facundo Ferreyra et Ryad Boudebouz ? Oui il y a eu un véto. C’est à eux (ndlr les actionnaires) qu’il faut poser la question".

Jean-Pierre Rivère a également indiqué que les sommes investies l’été dernier pour les arrivées de Danilo et Maolida ne constituaient pas un frein pour le mercato d’hiver : "Non je pense que ça n’a rien à voir. Il y a des joueurs qui n’ont pas séduit au début mais qui se sont révélés par la suite. Donc il faut leur laisser du temps".

"Ayé (Clermont), c’est un bon joueur. Si on n’avait pas Ganago et Maolida, peut-être il faudrait le faire pour juillet prochain. Mais aujourd’hui on a besoin d’un attaquant qui a la maturité, qui est prêt à marquer des buts tout de suite. On a besoin d’un meneur de jeu qui est prêt à être performant de suite. Des jeunes à développer, on a Atal, Sarr, Makengo, Danilo, Myziane, Ganago, Saint-Maximin... Il est important pour leur progression qu’il soit entouré de cadres", a conclu Julien Fournier. Désormais, reste à savoir si l'OGC Nice parviendra à se renforcer d'ici la fin du mercato hivernal.