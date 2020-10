Nice - Hapoel Beer Sheva 1-0, les Aiglons sur la plus petite des marges

Opposé à la modeste formation de l'Hapoel Beer Sheva en Europa League ce jeudi, l'OGC Nice n'a pu s'imposer que sur le score de 1-0.

L'OGC Nice a dominé la première période dans cette rencontre, mais n'a pas réussi à creuser l'écart histoirte de semettre à l'abri et de se rassurer. Dès la 23e ,minutes, ce sont bien les Aiglons qui ouvraient le score par Amine Gouiri d'une reprise du droit dans la surface suite à un bon travail de Youcef Atal , auteur d'un ballon précise suite après un crochet réussi.

Supérieur dans le jeu, Nice n'a pas pressé son avantage pour autant et l'Hapoel Beer Sheva a bien failli en profiter avant le repos, quand un centre en ratrait signé Or Dadya permettait à Josué d'avoir toute la latitude pour viser, mais Walter Benitez, le portier niçois, s'improvisait de fort belle manière pour éviter l'égalisation des visiteurs juste avant le repos.

La seconde période allait être sensiblement différente de la première avec une équipe de Nicequi n'était plus aussi à l'aise que lors du premier acte. Les Aiglons se procuraient cependant des opportunités sans concrétiser, à l'image d'un bon centre de Kamara pour Gouiri, qui ne parvenait pas à se mettre en position de frappe vers l'heure de jeu.

À 20 minutes de la fin, un nouveau très bon centre dans la surface de réparation signé Atal trouvait Gouiri dont la tête piquée faisait briller Ohad Levita, qui brillait encore à un quart d'heure de la fin lors d'un face à face avec Kasper Dolberg.

Walter Benitez sauvait les siens en toute fin de partie et plus rien n'allait être marqué dans ce match. Nice s'impose sur la plus petite des marges histoire d'améliorer un peu la semaine des clubs français en Europe.