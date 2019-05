Nice, Grimandi confirme son intérêt pour Olivier Giroud

Le directeur technique de l'OGC Nice a été dans le sens de son président et avoue avoir un oeil sur la situation d'Olivier Giroud.

En fin de contrat en juin prochain du côté de , Olivier Giroud n’a toujours pas prolongé son bail avec les Blues, malgré une année supplémentaire en option. Avec l'arrivée de Gonzalo Higuain cet hiver, l'ancien protégé de Maurizio Sarri à , le champion du monde 2018 a vu son temps de jeu diminuer considérablement en et a dû se contenter de la et de la pour être aligné dans le onze de départ.

Toujours sélectionné en équipe de , Olivier Giroud va devoir avoir plus de temps de jeu pour espérer être présent à l' , sa dernière échéance majeure avec les Bleus. Auteur de douze buts cette saison et très précieux dans le jeu, l'ancien de garde une belle cote sur le marché, lui qui était annoncé au Barça cet hiver, et notamment en France. Après l'OL et l'OM, c'est Nice qui s'intéresse de près à Olivier Giroud. Gilles Grimandi, directeur technique de l’OGC Nice, a évoqué cette piste pour renforcer l'attaque défaillante des Aiglons dans une interview accordée à Canal + Sport.

"Giroud c'est cher"

"Je le connais très bien. Je le connais par cœur. J’étais impliqué dans sa venue de Montpellier à . Olivier Giroud choisira sa destination. Pour l’instant, je ne l’ai pas eu au téléphone, on n’a pas discuté. (...) Si Olivier Giroud décide de venir à Nice, c’est parce qu’il sait les moyens que nous on a, donc ça sera autre chose. S’il décide de venir, c’est parce qu’il y un projet qui lui plaît. C’est impossible pour personne aujourd’hui. Si Olivier n’est pas content à Chelsea, si Olivier a envie de jouer.. On doit prendre tous les cas de figure et les étudier. (...) On a parlé d’Olivier Giroud avec Patrick Vieira mais on n’a pas parlé avec Olivier Giroud", a expliqué l'ancien joueur d'Arsenal.

Dans une interview accordée à Téléfoot, Gauthier Ganaye, le président de Nice, avait ouvert la porte à une venue d'Olivier Giroud sous certaines conditions : "Il est en fin de contrat (Chelsea dispose d'une option unilatérale pour le prolonger ndlr), il performe encore bien à son âge. Allez, on va vous dire que c'est possible. C'est très cher. Avec Gilles Grimandi et Patrick Vieira, on a défini le profil technique pour les différents postes qu'on recherche. Donc aujourd'hui, on sait les 4-5 joueurs qui nous intéressent pour ce poste-là, de buteur. Après je ne vais pas vous donner de noms".

Invité de Téléfoot, il y a quelques semaines, Olivier Giroud avait confirmé son envie d'avoir plus de temps de jeu et ne fermait pas la porte à un retour en : "Je n'ai pas peur d'être bloqué. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. [...] J'aspire à plus de temps de jeu, à retrouver un rôle important dans une équipe. De là dire que je fais appel du pied à un club français, c'est un grand mot. Je suis heureux en ". Avec son interdiction de recruter, Chelsea risque de vouloir conserver Olivier Giroud, mais ce dernier aura son mot à dire et nul doute qu'un retour en serait une opportunité intéréssante en vue de l'Euro 2020 avec les Bleus.