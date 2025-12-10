Nice - Braga : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OGC Nice avance vers un rendez-vous décisif. La soirée qui arrive peut apaiser un climat pesant ou l’alourdir encore davantage. Les Aiglons abordent ce duel européen avec l’obligation de briser une spirale infernale, dans une Allianz Riviera où la confiance s’effrite depuis plusieurs semaines. La pression pèse, et il n’existe désormais plus d’alternative : réagir, ou sombrer un peu plus.

Nice joue sa survie européenne

À l’approche de la fin de la phase de ligue de Ligue Europa, Nice se retrouve dans une situation presque intenable. L’équipe n’a plus goûté au succès sur la scène européenne depuis une éternité : 17 rencontres sans victoire, une série qui pèse lourd dans les têtes. Cette saison, la compétition tourne encore au cauchemar avec cinq revers en cinq journées. Zéro point, dernier du groupe, dos au mur.

Pour retrouver un souffle, l’équipe s’appuie sur l’idée que seule la pelouse peut nettoyer l’image brouillée par les récents épisodes extra-sportifs survenus en Ligue 1. Les mots ne comptent plus, seuls les actes offriront un début d’espoir.

Getty Images

Le paradoxe est cruel. À l’Allianz Riviera, Nice affronte un Braga solide, régulier, accroché au top 8 de la compétition, objectif synonyme d’un billet direct pour les huitièmes de finale. Les Portugais ne débarquent pas dans le Sud en touristes : une victoire leur permettrait d’avancer calmement vers leur ambition, sans regarder derrière eux.

Une mission quasi impossible, mais un dernier souffle à jouer

Nice doit absolument engranger ses premiers points. Le club n’a plus le luxe de temporiser. Les Aiglons ont laissé filer trop d’occasions, trop de matchs où l’histoire aurait pu tourner autrement, mais où les mêmes erreurs ont ressurgi. Devant Braga, il faudra un match abouti, engagé, presque héroïque, car la marge de manœuvre n’existe plus.

L’adversaire, lui, arrive fort de sa régularité et de son aplomb européen. Les joueurs de Carlos Vicens savent que cette rencontre peut peser lourd dans la course à la qualification directe. La pression change de camp, mais Nice devra s’en servir.

Sur quelle chaine suivre le match Nice - Braga

La rencontre entre l’OGC Nice et le SC Braga sera à suivre ce jeudi 11 décembre 2025 à partir de 18h45 sur Canal+ Foot. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, MyCanal.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Nice - Braga

Ligue Europa - Ligue Europa Allianz Riviera

La rencontre entre l'OGC Nice et le Sporting Braga se dispute ce jeudi 11 décembre à l'Allianz Riviera de Nice à partir de 18h45, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Nice vs Braga Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur F. Haise Équipe probable Remplaçants Entraineur C. Vicens

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Nice

L’OGC Nice devrait poursuivre dans la continuité en maintenant le système en 3-4-2-1 envisagé. Dans les cages, Diouf est attendu titulaire, protégé par une défense à trois articulée autour de Mendy, Dante et Bard. Les couloirs devraient être animés par Clauss et Abdi, chargés d’étirer le bloc adverse. Au milieu, la paire Vanhoutte–Sanson semble tenir la corde pour démarrer.

Sur le plan offensif, Diop et Cho devraient bénéficier d’une grande liberté entre les lignes afin d’alimenter Moffi, qui est pressenti pour reprendre son rôle d’avant-centre si son état physique le permet après son absence lors du revers contre Angers. Les choix de Haise en défense restent restreints, les blessures longues durées de Ndayishimiye, Bombito et Abdelmonem n’offrant que peu de solutions alternatives. La suspension récente de Louchet complique également la gestion de l’entrejeu, ce qui laisse la rotation aux mains d’Abdul Samed et de Ndombele.

Concernant l’animation offensive, la situation de Boga demeure incertaine après son forfait face à Angers. Dans cette projection, il figure parmi les entrants potentiels alors que Diop et Cho sont pressentis pour débuter dans les deux postes axiaux derrière l’attaquant.

Infos sur l'équipe de Braga

Sous les ordres de Carlos Vicens, Braga devrait maintenir son organisation en 3-4-3. Hornicek devrait démarrer dans les buts, protégé par un trio défensif composé de Lagerbielke, Niakaté et Arrey-Mbi. Sur les côtés, Gómez et Martínez sont pressentis pour occuper les rôles de pistons très projetés vers l’avant. Au milieu, Moutinho et Gorby formeraient le double pivot chargé d’assurer les équilibres.

Devant, Horta, Pau Víctor et Navarro devraient composer une ligne offensive mobile et complémentaire. Cette composition demeure prévisionnelle, mais elle semble la plus plausible au vu des éléments disponibles. L’absence la plus notable est celle de Noro, victime d’une rupture du tendon d’Achille, ce qui réduit la profondeur défensive du club portugais. En cas d’ajustements tactiques, Vicens pourrait s’appuyer sur l’expérience d’Oliveira ou sur la polyvalence de Lelo depuis le banc. Zalazar et El Ouazzani apparaissent davantage comme des armes pour dynamiter le match que comme des titulaires probables.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

NCE Dernier match BRA 0 0 Nul 1 Braga 2 - 0 Nice 0 Buts marqués 2 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Classement