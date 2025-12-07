Pour Haise et Nice, ça ne s'arrange pas !

Face à la tempête, le président Fabrice Bocquet est sorti du silence pour tenter d'éteindre l'incendie, assurant que la question du limogeage de l'entraîneur "ne se pose pas". "On continue tous ensemble", a-t-il martelé, appelant à "faire le dos rond" et à "recoller les morceaux" face à la "désunion" ambiante. Pourtant, cette prise de parole peine à rassurer. En pointant du doigt un effectif dont "les liens n'étaient pas suffisamment forts", le dirigeant dresse un constat d'échec sans pour autant incarner l'autorité et le charisme nécessaires pour redresser une institution à la dérive. Pour beaucoup, cette confirmation sonne comme un aveu d'impuissance faute de "50.000 solutions".