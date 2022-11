Neymar traître à la nation ? Juninho le découpe

Le Brésil entamera sa campagne de Coupe du monde jeudi contre la Serbie avec les yeux rivés sur le grand prix.

L'équipe de Tite joue bien, marque des buts et regorge de talents. Cependant, selon Juninho Pernambucano, lui-même sélectionné 40 fois pour la Selecao, les plus grandes lacunes se situent à domicile.Dans un article du Guardian, l'ancien milieu de terrain de Lyon a évalué les chances de son pays dans le tournoi, mais aussi la façon dont le Brésil est perçu dans son pays.

Il a notamment évoqué le récent clivage politique. Le plus grand pays d'Amérique latine a été polarisé par les récentes élections qui ont opposé le candidat de gauche Lula da Silva au candidat d'extrême droite Jair Bolsonaro.

Plusieurs footballeurs ont pris part au processus de polarisation, dont Dani Alves, mais surtout Neymar Junior. Le footballeur du Paris Saint-Germain a fait la promotion de Bolsonaro à de nombreuses reprises sur les médias sociaux et a exprimé sa tristesse lorsque sa défaite a été déclarée. C'est le point de vue tranchant de Juninho sur le rôle de Neymar dans la division du Brésil.

"Les Brésiliens ont dû regarder le capitaine et joueur vedette de l'équipe nationale, Neymar, tourner le dos aux plus de 30 millions de Brésiliens affamés et aux 120 millions qui vivent au bord de l'insécurité alimentaire et soutenir Bolsonaro dans le cadre d'une prétendue lutte contre une menace communiste inexistante."

"Après avoir connu un tel succès, l'ancien joueur de Santos aux origines modestes a clairement perdu le contact avec ses racines, ainsi qu'avec la détresse et les besoins de la majorité de la population qui l'acclamera pendant la Coupe du monde. C'est un triste état de fait".