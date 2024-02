Neymar se moque de Dembélé, le règlement de comptes

Neymar semble s'être moqué de l'attaquant du PSG Ousmane Dembele après un début de saison décevant au club, suite à son transfert de Barcelone.

Neymar semble s'être méchamment moqué du bilan d'Ousmane Dembele au Paris Saint-Germain cette saison dans un message publié sur les médias sociaux. Le Brésilien a aimé et répondu avec un emoji rieur à un message qui comparait le nombre de buts marqués par les deux attaquants pour le PSG cette saison. Dembele n'a marqué qu'un seul but depuis son départ de Barcelone, tandis que Neymar a inscrit deux buts lors d'une victoire 4-0 contre Nantes en Supercoupe de France avant de rejoindre le club saoudien d'Al-Hilal en Pro League.

Dembele a rejoint le PSG après que le club de Ligue 1 a activé sa clause libératoire de 50 millions d'euros. Le Français est un habitué de Luis Enrique, mais son bilan d'un but et de sept passes décisives en 20 apparitions en Ligue 1 est plutôt décevant. En revanche, Neymar a inscrit 118 buts en 173 matches pour le PSG avant de rejoindre la Saudi Pro League cet été. La saison du Brésilien n'a pas non plus été brillante. Neymar est absent depuis octobre en raison d'une blessure au ligament croisé antérieur et ne devrait pas revenir avant la saison prochaine. Dembele a inscrit son seul but avec le PSG lors de sa 16e apparition, toutes compétitions confondues, sous le maillot des champions de Ligue 1. Il est actuellement sur une série de 12 matches sans but avec l'équipe de Luis Enrique. La prochaine occasion pour Dembele de mettre fin à sa pénurie de buts se présente vendredi, lorsque le PSG se rendra à Monaco en Ligue 1. L'international français a marqué lors de la dernière rencontre entre les deux équipes en novembre.