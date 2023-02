Neymar s’en prend à Vitinha, Thierry Henry le remet à sa place

Thierry Henry n’a pas particulièrement aimé le comportement de Neymar lors du match du PSG contre Monaco.

Décidément, Neymar est au cœur des critiques en ce moment. Pour sa prestation à l’envers contre Monaco samedi soir, le Brésilien se fait tailler de toutes parts. Après Bixente Lizarazu, ce fut au tour d’un autre champion du monde 1998, en l’occurrence Thierry Henry, de condamner son attitude.

« Neymar ne doit pas faire ça ! »

Plus que le jeu du Brésilien, c’est son comportement que la légende française a pointé du doigt dimanche lors d’une intervention sur Amazon Prime. Et en particulier sa manière de parler avec ses coéquipiers.

Sur certaines séquences, Neymar a adressé des reproches à Vitinha pour des passes pas bien assurées. Pour Henry, c’est facile de s’en prendre au milieu portugais, mais il faut avoir la même exigence avec tous les autres joueurs de l’équipe. « Ca m’arrivait de parler comme ça sur le terrain, mais tu ne dois pas faire ça. Mais est-ce que tu vas aussi parler à Messi comme ça ? », s’est-il interrogé.

« Ce discours, il faut le tenir avec tout le monde, et pas seulement avec Ekitiké et Vitinha. Moi je parlais comme ça, mais aux jeunes comme plus aux anciens », a ajouté Henry.

Henry critique de nouveau le PSG

Concernant la prestation globale des Parisiens, Henry en a remis une couche après les avoir déjà taillés la veille. Il a remis l’accent sur le « manque d’envie » chez les champions de France. « Paris a manqué d’envie, oui. On parle d’envie de gagner la balle et ses duels. Pas celle de jouer, car tout le monde a envie de jouer. Personne ne réagit. Car sur les actions, les Parisiens sont là mais on ne réagit pas ».