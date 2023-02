PSG : Lizarazu massacre Neymar après son match raté à Monaco

L’ancien international français a été très critique envers la star brésilienne du PSG, Neymar, à la suite de sa piètre prestation à Monaco.

Le PSG a touché le fond samedi soir lors de son déplacement à Monaco. Totalement dépassés, les champions de France se sont inclinés 1-3 et l’addition aurait pu être beaucoup plus lourde sans les nombreux sauvetages de Gianluigi Donnarumma. Paris s’est raté dans de grandes largeurs et s’il y a un joueur qui symbolise ce match sans c’est Neymar. Le Brésilien a été en dessous de tout, avec notamment 28 ballons perdus. Un « record » pour un Parisien cette saison.

« Le mauvais Neymar dans tous les sens du terme »

Alors qu’il est censé être l’un des fers de lance du PSG, surtout en l’absence de Lionel Messi et de Kylian Mbappé, « Ney » a donc tiré sa formation vers le bas. Un rendement calamiteux et qui a interpellé Bixente Lizarazu.

Lors de l’émission Téléfoot, l’ancien international français s’est lâché au sujet de l’international brésilien : « Contre le Bayern, il faut simplement espérer qu’on va avoir un immense Messi et surtout pas ce Neymar-là. Parce que ce Neymar-là, c’est vraiment le mauvais Neymar dans tous les sens du terme. Notamment au niveau de son attitude ».

Un Paris démuni sans Mbappé

Le champion du monde 1998 se montre pessimiste pour le match de mardi, même s’il reconnait qu’un sursaut de Paris n’est pas à exclure. « On peut avoir une réaction d’orgueil, se sublimer en Ligue des Champions. Mais tout ce qu’on a vu sur les deux derniers matches ne le démontre pas. A Marseille, Paris s’est fait manger dans l’intensité. Sur le plan athlétique, une énorme différence avec l’OM ».

Lizarazu a poursuivi en soulignant à quel point l’absence de Kylian Mbappé est aujourd’hui pénalisante pour les champions de France : « Et on a pu s’apercevoir aussi que sans Kylian Mbappé, il n’y a pas cette force en contre-attaque. S’il était là, Marseille n’aurait pas joué de la même façon. Sans lui, c’est plus facile à lire le jeu du PSG ».

Lizarazu charge aussi Galtier

Enfin, « Liza » a aussi mis en avant la passivité de Christophe Galtier face aux évènements contraires : « Où est cette culture de travail, cette discipline… On ne sait pas l’organisation. Quelle est l’organisation de l’équipe de Christophe Galtier ? Il a du mal à la trouver. Ca fait énormément de questionnements. On est quand même dans un début de crise. Y a une crise qui couve. La réaction contre le Bayern devra être radicale sinon ils vont s’enfoncer dans quelque chose de profond ».