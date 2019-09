Mercato, Barcelone / PSG : ce que Piqué a dit à Neymar pour essayer de le convaincre

Gerard Piqué est revenu sur le feuilleton Neymar dans des propos accordés à la Cadena Ser.

Comptez toujours sur Gerard Piqué pour alimenter les feuilletons Neymar. Quand la superstar brésilienne est au centre des attentions, son ami catalan n'est jamais bien loin.

Après le premier épisode du feuilleton en 2017, où Piqué s'était fendu d'un inoubliable "se queda" en guise de coup de bluff, le défenseur central du Barça a encore essayé de jouer les intermédiaires dans la version 2019. Un feuilleton où l'issue lui a été défavorable, une nouvelle fois, puisque Neymar Jr "se quedó" pour le coup...

L'article continue ci-dessous

"Il y a eu beaucoup de paroles, et c’est normal parce que cela représente beaucoup, mais il faut tourner la page. La conclusion à en tirer, c’est peut-être qu’il est insensé que le mercato estival soit ouvert jusqu’à la troisième journée de championnat", a d'abord lâché Piqué sur la Cadena Ser avant d'en dire un peu plus sur ce qu'il avait dit à Neymar pour essayer de le convaincre. "Je lui souhaite bonne chance, et oui, je lui ai parlé. Je lui ai dit que j’espère qu’il va être bon cette saison. Et qu’on ne sait jamais, que chaque année, le football t’offre des opportunités. On verra".

On jurerait à entendre ces propos que le troisième épisode du feuilleton aura lieu en 2020.