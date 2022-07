Neymar réitère son envie de rester au PSG

Après le match amical contre Urawa, Neymar a répété qu’il n’avait aucune intention de quitter le PSG cet été.

Neymar persiste et signe ! L’attaquant brésilien est lié au PSG jusqu’en 2025 et il a bien l’intention d’honorer son contrat. Alors que des rumeurs lui prêtent un possible départ avant la fin du mercato, le Brésilien rappelle à qui veut l’entendre qu’il ne compte absolument pas bouger cet été.

Neymar déterminé à honorer son contrat

Ce samedi, et après le deuxième match amical des champions de France au Japon, « Ney » s’est donc exprimé à propos sa situation. Il a indiqué clairement que le seul plan qu’il a en tête c’est de continuer à défendre les couleurs parisiennes. « Moi, je veux rester au club. Je suis encore sous contrat pour quelques années », a-t-il confié.

Si l’international auriverde se voit poursuivre au Parc, il se peut que la direction du club a d’autres projets pour lui. A ce titre, il a affirmé : « Jusqu’à présent, le club ne m’a rien dit de ce type ».

Galtier botte en touche pour Neymar

L’avenir de l’ancien Barcelonais a aussi été abordé par l’entraineur Christophe Galtier. Lors de ses premières sorties médiatiques, ce dernier avait assuré qu’il comptait sur son numéro 10. Un discours qui a quelque peu évolué depuis. « Ce qui va advenir d’ici à la clôture du mercato, je ne sais pas. On l'annonce partant, restant… Je n'ai pas eu d'entretien individuel avec lui sur ça. Mais il ne semble pas perturbé par tout ce qu'on peut dire sur lui et sa situation au PSG ».

Neymar sort d’une saison délicate sur le plan personnel. Aujourd’hui, il est gonflé à bloc pour rebondir. Mais, cela ne veut pas dire qu’il veut faire taire ses contempteurs. Il assure n’avoir à rendre de compte à personne. « Je n’ai rien à prouver à personne, a-t-il tonné. Les gens me connaissent, savent qui je suis, comment je me comporte sur le terrain, quel est mon jeu. Je n’ai pas besoin de faire mes preuves. J’ai juste besoin de jouer mon football pour être heureux. Les gens parlent trop. Et ils parlent trop parce qu’ils ne peuvent rien faire d’autre ».