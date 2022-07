Les Parisiens ont enregistré une deuxième victoire en amical au Japon, grâce notamment à un très bon Kylian Mbappé/

Troisième match amical et troisième victoire pour le PSG ce samedi face aux Urawa Red Diamonds. Alignés avec un XI largement remanié au coup d'envoi, les Rouge et Bleu ont eu besoin de quelques minutes avant de prendre le match à leur compte pour s'imposer grâce à des buts de Sarabia, Mbappé et Kalimuendo. Voici les enseignements à retenir de cette rencontre, à huit jours du trophée des champions contre Nantes.

Kylian Mbappé monte en puissance

Seul membre du trio de stars offensives à débuter (Messi et Neymar sont entrés à l'heure de jeu), le champion du monde tricolore a fait plusieurs fois lever une clameur au sein du Saitama Stadium. Par ses accélérations et ses dribbles, le n°7 a fait souffrir la défense, à l'image de cette action de grande classe côté gauche conclue par un but en angle fermé. Son premier but de la saison au cœur d'une prestation remarquée.

Un équilibre toujours à trouver

Comme lors des deux matchs précédents, les Parisiens étaient alignés en 3-4-1-2. Et comme contre le Kawasaki Frontale notamment, ils ont régulièrement été mis en difficulté sur les transitions offensives adverses, le trio défensif se trouvant plusieurs fois livré à lui-même. Heureusement, à l'instar de Donnarumma il y a trois jours, Keylor Navas s'est montré particulièrement inspiré sur sa ligne.

Mauro Icardi pas encore dans le rythme

Indésirable et sur le départ cet été, Mauro Icardi n'aura pas vraiment fait augmenter sa côte sur le marché des transferts lors de cette rencontre. Titulaire surprise aux côtés de Mbappé et Sarabia, l'Argentin avait pourtant l'opportunité de se montrer, mais il n'aura jamais vraiment été dans le rythme du match, jusqu'à sa sortie à une demi-heure du terme pour Léo Messi.

Les promesses de Warren Zaïre-Emery

Parmi les rares "Titis" invités à participer à ce séjour au Japon, Warren Zaïre-Emery bénéficie d'une belle dose de confiance la part de Christophe Galtier. Aligné d'entrée, le jeune prodige a proposé 70 minutes très intéressantes, avant de céder sa place à Vitinha en fin de match. Un joli présage sur son intégration avec les pros cette saison ? Lui aussi titularisé dans le couloir droit, Dina Ebimbe s'est également montré à son avantage, croyant même inscrire le troisième but des siens, finalement refusé pour un hors-jeu préalable de Bernat. Un bel après-midi pour les jeunes du centre, puisque c'est finalement Kalimuendo, déjà buteur il y a trois jours, qui est venu clôturer la marque.

Le turn over continue

Onze changements et aucun joueur qui aura disputé l'intégralité de la rencontre. Comme depuis le début de cette préparation, Christophe Galtier et son staff donnent du temps de jeu à tout le monde, d'autant que le prochain match est prévu dès lundi, face au Gamba Osaka. Verratti de retour, le trio Marquinhos-Ramos-Kimpembe sur la pelouse pour les 20 dernières minutes, Messi et Neymar lancés à l'heure de jeu... Le public japonais a une nouvelle fois pu profiter de toutes les stars de l'effectif des champions de France.