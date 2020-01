Tirage des 16es de la Coupe de France - Le PSG défiera Lorient, l’OL se rendra à Nantes

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France a été effectué ce lundi. Paris, le grand favori, va se déplacer à Lorient.

Même s’il reste encore un match à jouer en 32e de finale, avec l’opposition entre Rouen et Metz, le tirage des 16es de finale de la a été effectué ce lundi sur le plateau de la chaine Eurosport. De belles affiches seront au programme de ce tour parmi lesquelles le duel entre Lorient et Paris, et aussi le face à face entre et l’OL.

Paris face à sa bête noire

Vainqueur facile de Linas-Montlhéry dimanche (0-6), Paris aura certainement plus de fil à retordre face au représentant de , le . Les joueurs de la capitale devront se méfier d’une équipe morbihannaise qui les a souvent tenus en échec par le passé, surtout que la rencontre se jouera au Moustoir. La bande à Tuchel n’aura cependant pas le droit à l’erreur, vu qu’elle a déjà échoué dans la conquête de ce trophée l’année dernière.

Il y aura au moins deux rencontres entre formations de durant ces 16es. L’OL se rendra chez le FC Nantes pour un bras de fer très alléchant. Les Gones peuvent aussi s’attendre à une toute autre opposition que face à Bourg-en-Bresse (7-0). Par ailleurs, accueillera Nîmes dans un duel de mal classés de la .

😍😍 Des duels de L1, des retrouvailles entre Granville et l'OM : voici le tirage au sort des 16es de finale de #CDF #CoupeDeFrance pic.twitter.com/nHdGpKmtOr — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) January 6, 2020

Fortunes diverses pour les deux clubs de Marseille

A noter que l’ se rendra chez la modeste équipe de Granville comme il y a quatre ans. À l’époque c’était cependant en 16es et non en 8es. L’Athlético de Marseille, l’autre représentant de la cité phocéenne, aura l’honneur d’accueillir le tenant du titre, en l’occurrence le .

Petit poucet de cette Coupe de , la Jeunesse St-Pierroise se mesurera à Epinal, tandis que St-Prive-St-Hilare, qui a fait chuter , va affronter l’AS . Pour conclure, on relèvera aussi une opposition intéressante entre le et l’AS Saint-Etienne.