Le meneur de jeu de la Seleçao a affirmé qu'il n'était pas certain de revêtir à nouveau le maillot de son pays après un nouvel échec au Mondial.

Le Brésil et Neymar ont quitté la Coupe du monde ce vendredi, après avoir été éliminés par une équipe croate tenace sur des tirs au but. C'est une nouvelle campagne relativement décevante pour les Sud-Américains, qui ne parviennent pas à dépasser les quarts de finale pour la deuxième fois consécutive. Neymar, qui a maintenant 30 ans, a jeté le doute sur son avenir international.

Lors d'une conférence de presse après la défaite, il a déclaré : "Je ne ferme aucune porte à l'équipe nationale mais je ne garantis pas non plus à 100% que je reviendrai. J'ai besoin de réfléchir un peu plus à ce sujet, à ce qui est la bonne chose pour moi et pour l'équipe nationale."

Neymar est devenu une figure emblématique de la sélection brésilienne depuis ses débuts en 2010, mais il n'a pas encore connu le succès en Coupe du monde. Son but contre la Croatie lui a permis d'égaler Pelé en termes de buts pour l'équipe nationale, mais cela n'a pas suffi.

Son avenir international reste incertain, mais son avenir national est clair. Il reprendra du service avec le PSG lorsque la Ligue 1 reprendra après la Coupe du monde. Les Parisiens accueilleront Strasbourg le 28 décembre.