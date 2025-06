Neymar, l'annonce définitive

Neymar s'est confié sur les raisons émotionnelles qui l'ont poussé à signer un nouveau contrat avec Santos et à prolonger son séjour au Brésil.

Après des semaines de spéculations sur l'avenir de Neymar, l'icône brésilienne a finalement signé un nouveau contrat avec Santos. Le précédent contrat du joueur de 33 ans, signé en janvier, aurait expiré après le 30 juin, mais son nouveau contrat le maintiendra dans le club de son enfance jusqu'à la fin de l'année 2025.

Un nouvel accord a été conclu entre Santos et Neymar après que le président du club, Marcelo Teixeira, ait rencontré le père du footballeur mardi. Des rumeurs circulaient la semaine dernière selon lesquelles Neymar était convoité par plusieurs clubs de Ligue des champions, mais il a finalement décidé de rester dans son pays natal.

Après avoir signé son nouveau contrat, le joueur a déclaré sur le site officiel de Santos : « J'ai pris une décision et j'ai écouté mon cœur. Santos n'est pas seulement mon équipe, c'est ma maison, mes racines, mon histoire et ma vie. C'est ici que je suis passé de garçon à homme, et je suis vraiment aimé. Ici, je peux être moi-même, vraiment heureux. Et c'est ici que je veux réaliser les rêves qui manquent à ma carrière. Et rien ne m'arrêtera. Je pars, je reviens et je reste. Là où tout a commencé et où cela ne finira jamais. »

La star de la Seleção espère rester épargnée par les blessures jusqu'à la fin de l'année afin d'avoir suffisamment de temps de jeu pour impressionner le sélectionneur brésilien Carlo Ancelotti. Le rêve ultime de l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain reste de représenter son pays pour la quatrième fois lors de la Coupe du monde 2026.