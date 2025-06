Neymar humilié par un club mexicain

Des rumeurs circulent autour de Neymar, certains médias espagnols suggérant un réel intérêt de Pachuca.

Pachuca se prépare pour ses débuts en Coupe du Monde des Clubs le 18 juin contre Salzbourg, désormais sous la houlette de Jaime Lozano, récemment nommé entraîneur suite au départ de Guillermo Almada.

Los Tuzos ont renforcé leur effectif avec des arrivées clés comme Agustín Palavecino (de Necaxa), Robert Kenedy (du Real Valladolid) et José Castillo (de Chivas).

Le club n'exclut pas d'autres recrutements. Parmi les noms qui circulent figure le défenseur uruguayen Federico Pereira, champion de Liga MX avec Toluca. Des rumeurs circulent également autour de Neymar Jr., certains médias espagnols suggérant un réel intérêt de Pachuca pour le recruter pour le tournoi.

Le président de Pachuca, Armando Martínez, a nié toute négociation avec la superstar brésilienne, déclarant dans une interview à Radio Fórmula :

Pachuca ferme la porte

« Je pense que quelqu'un a lancé son nom en espérant qu'une autre équipe du tournoi morde à l'hameçon. Je n'utilise même pas les réseaux sociaux, et pourtant j'ai commencé à recevoir des SMS. Personne ne nous a proposé Neymar, et nous ne l'avons pas sollicité. Pour être honnête, j'ai même appelé Jesús (Martínez) pour lui demander si c'était vrai – car on ne sait jamais avec lui – et il m'a répondu : "Bien sûr que non, surtout avec tout ce qu'on doit."»

Neymar est sous contrat avec le Santos F.C. jusqu'à fin juin. Il n'a pas prolongé son contrat, ce qui fait de lui un joueur potentiellement libre cet été. Depuis 2023, il n'a disputé que 27 matchs, inscrivant seulement trois buts en 12 matchs pour Santos, manquant plusieurs rencontres pour cause de blessure.