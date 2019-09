Neymar et le Barça se donnent rendez-vous... au tribunal

Selon AS, Neymar et Barcelone vont se retrouver devant le juge, à peine trois semaines après l'échec du transfert du joueur au Barça.

En attendant un éventuel retour des rumeurs de départ cet hiver, le joueur et le club vont s'affronter le 27 septembre à 10 heures dans une salle du tribunal de Barcelone. Neymar poursuivra Barcelone pour 26 millions d'euros, tandis que Barcelone poursuivra Neymar pour 75 millions d'euros.

PSG - Dans ses stats, Keylor Navas tient-il la comparaison avec les meilleurs ?

L'article continue ci-dessous

Si l’attaquant était revenu dans le club qui l’avait amené du en 2013, les deux actions auraient été abandonnées, mais Neymar restant à Paris, le duel judiciaire va rester d'actualité. L’affaire tourne autour d’un bonus de 40 millions d’euros que Neymar devait recevoir pour avoir signé un nouveau contrat avec Barcelone quelques mois avant son départ pour Paris.

Plus d'équipes

Neymar avait reçu 14 millions de la prime en avance, tandis que Barcelone retenait les 26 millions restants quand il a décidé de partir. Le joueur considère qu'il a droit à la totalité du montant, majoré d'un intérêt de 10%. Pendant ce temps, Barcelone contre-poursuit le joueur pour 75 millions d'euros pour non-respect de son contrat.

Le procès a déjà été reporté deux fois, toujours selon AS. Parmi les témoins cités, le président parisien Nasser Al-Khelaifi aurait déclaré qu'il refuserait de témoigner. Neymar n’est pas non plus censé y assister, seul ses avocats seront présents pour défendre ses intérêts. Dans le même temps, les autorités fiscales espagnoles seront attentives à la situation, comme on peut l'imaginer.