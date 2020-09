Neymar et Bruno Guimaraes parmi les convoqués brésiliens

Tite, le sélectionneur du Brésil, a donné ce vendredi la liste des joueurs sur lesquels il comptait pour le début des éliminatoires du Mondial.

Le entame son parcours qualificatif pour la Coupe du Monde 2022 le mois prochain avec des oppositions face à la (9 octobre) et contre le (13 octobre). Pour ce double rendez-vous, Tite a concocté une liste très compétitive.

Le patron de la Seleçao a fait appel à 23 éléments et parmi eux trois joueurs du championnat de , à savoir le duo parisien Marquinhos et Neymar et le milieu lyonnais Bruno Guimaraes. « Ney » n’a disputé qu’un match avec les champions de France après la reprise, mais il aura la possibilité de se remettre en forme d’ici le rassemblement avec deux autres rencontres en .

Thiago Silva est bien là

Tite a aussi fait appel à Thiago Silva. L’ancien capitaine parisien n’a pas encore fait ses débuts avec sa nouvelle équipe de , mais son sélectionneur le juge indispensable et c’est pourquoi il a fait appel à ses services.

Le reste de l’équipe brésilienne est composée essentiellement de joueurs ayant participé à la conquête de la Copa America en 2019. Parmi les nouveaux venus, il y a Renan Lodi, le défenseur de l’Atlético, et , l’avant-centre de .