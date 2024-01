Neymar et Al Hilal, c'est fini ! Tout sur sa rupture de contrat

L’ancienne star du PSG, Neymar, serait en passe d’être mis à la porte par son club d’Al-Hilal.

C’est la déchéance pour Neymar ! La star brésilienne va être renvoyé par un club avant même l’expiration de son bail et au bout d’un passage de quelques mois seulement. Les Saoudiens d’Al-Hilal ne voudraient plus de lui.

Al Hilal en a marre de Neymar

En effet, si l’on en croit ce que rapporte Mohammed Al Kaabi, journaliste d’Al Kass, le géant saoudien va rompre unilatéralement sa collaboration avec l’international auriverde. Malgré l’argent investi pour sa venue, les dirigeants en place jugeraient « Ney » inutile et surtout pas assez sérieux pour jouer sous leurs couleurs.

Actuellement, Neymar est à l’arrêt pour cause de blessure. En automne dernier, lors d'un match de qualification au Mondial 2026 perdu en Uruguay (2-0), il a été victime d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche. Un coup dur qui l’a contraint à un repos forcé de plusieurs mois.

Cinq matches joués et puis s’en va ?

Avant cette rencontre, et suite à son transfert mirobolant en provenance de Paris, Neymar n’avait pas disputé que 5 matches avec la formation d’Al-Riadh (pour un but marqué). Et sans lui, la formation dirigée par Jorge Jesus s’en est plutôt bien sortie. S’appuyant notamment sur le buteur Aleksandr Mitrovic, elle s’est hissée en tête de la Saudi Pro League.

La direction d’Al-Hilal n’aurait pas aimé la façon dont Neymar passe son temps en cette période loin des terrains. Plutôt que de se concentrer sur rééducation et essayer de récupérer vite pour venir aider sa formation, il s’amuse en faisant des croisières extravagantes avec ses amis. Un comportement indigne d’un joueur de son statut mais qui ne ferait que confirmer la réputation de fêtard de l’ancien barcelonais.