Neymar désigne Nabil Fekir comme meilleur joueur de Ligue 1 qu'il a affronté

Lors d’un entretien à Oh My Goal, Neymar a dévoilé le nom du meilleur joueur qu’il a affronté en L1. Il s'agit du capitaine lyonnais Nabil Fekir.

Alors qu’il est pressenti pour quitter la et retourner au Barça cet été, la star brésilienne a dévoilé le nom du meilleur joueur qu’il a affronté depuis son arrivée dans le championnat de , il y a maintenant deux ans.

" J’aime vraiment Fekir, qui joue à . J’aime comment il joue " a expliqué Neymar lors d’un entretien à Oh My Goal , qui fait suite à ses propos sur la remontada face au PSG en 2016, qu’il estime être le plus beau moment de sa carrière de footballeur.

Egalement proche de quitter l’Olympique Lyonnais pour rejoindre la Liga , le capitaine de l’OL a affronté Neymar à deux reprises, en septembre 2017 (0-2) et en octobre 2018 lors de la lourde défaite 5-0 même si Nabil Fekir était sorti en début de rencontre sur blessure.

Neymar : "Mbappé et Messi sont vraiment très bons"

L’attaquant brésilien s’est également exprimé sur Lionel Messi, qu’il pourrait retrouver en cas d’un retour en Catalogne. " C’est le meilleur joueur du monde, le meilleur que j’ai vu jouer. On a formé un magnifique duo. C’était vraiment un honneur d’avoir pu être son coéquipier. Et aujourd’hui, c’est devenu mon ami !"

Son actuel coéquiper, Kylian Mbappé, a également eu le droit à des éloges. " Mbappé et Messi sont vraiment très bons. Je ne perdrais aucun match si je jouais avec les deux dans la même équipe" a-t-il affirmé.