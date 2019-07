Mercato - Nabil Fekir au Betis Séville pour 25 millions d'euros ?

Selon ABC, le club andalou ne serait plus très loin d'un accord avec l'Olympique lyonnais pour Nabil Fekir, qui pourrait s'engager cinq ans.

On pourrait assister à l'un des transfert les plus surprenants de cet été avec Nabil Fekir. L'international français serait sur le point de s'engager avec le dans les prochains jours. L'OL attendrait entre 20 et 25 millions d'euros pour son capitaine et club andalou se rapprocherait des sommes réclamées.

Pour ce qui est du contrat, le champion du monde 2018 devrait s'engager pour cinq ans avec le 10e de la dernière saison de . Selon ABC, il pourrait toucher sept millions d'euros par an en .

Une arrivée liée à Lo Celso

Son arrivée serait liée au départ programmé de Giovani Lo Celso. Le Betis espère une grosse vente de l'ancien Parisien dont l'option d'achat avait été levé au cours de la saison pour 22 millions d'euros. s'était renseigné au début du mercato sur sa situation mais depuis, la piste s'est refroidie.

Il y a un an, Nabil Fekir devait s'engager avec mais il n'avait pas réussi sa visite médicale en raison de soucis persistants au genou. Le milieu offensif de 26 ans compte 145 apparitions en pour l'OL. Il a inscrit 54 buts et délivré 34 passes décisives.