Neymar-Alvaro, Vieira n'accepte pas le verdict de la LFP

Le coach de l'OGC Nice s'est expliqué sur le verdict de la LFP dans l'affaire Neymar-Alvaro.

Le football français a retenu son souffle mercredi soir, en attendant les sanctions qui allaient s'abattre sur Neymar, Alvaro, ou les deux après leur accorchage lors du Classique du 13 septembre dernier sur fond d'accusation de racisme.

Présent ce jeudi en conférence de presse, Patrick Vieira a réagi à la décision de la commission de discipline de la LFP de ne pas sanctionner les deux joueurs. Une décision surprenante, voire choquante pour le coach niçois.

"Ce qui me dérange un peu dans toute cette histoire, c'est qu’on parle de racisme et de propos qu'on ne peut pas accepter. Qu'il n'y ait pas de sanction par rapport à ça me dérange un peu. D’un côté ou de l’autre, il doit y avoir des sanctions, on parle de racisme. Ce sont des choses inacceptables", a tonné l’entraîneur niçois en conférence de presse ce jeudi.

Vieira a également été sondé sur les récents propos de Noël Le Graët concernant le racisme. "Sur un match, il peut y avoir des écarts. Mais on est à moins de 1% de difficulté aujourd'hui. Quand un black marque un but, tout le stade est debout. Le phénomène raciste dans le sport, et dans le football en particulier, n'existe pas ou peu", avait asséné le président de la FFF.

Une sorrtie que Vieira a peu goûtée. "Quand on voit les propos qui ont été tenus par le président de la Fédération, je ne suis pas surpris qu'il n'y ait pas de sanctions, comme ça on n'embête personne, tout le monde est satisfait et la vie continue. Que ce soit d’un côté ou de l’autre, des propos ont été tenus ou non. On doit aller chercher la vérité quoi qu’il arrive pour avoir des sanctions", a ainsi regretté Vieira.