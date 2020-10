Neymar a évolué au PSG selon Tite

Le sélectionneur brésilien Tite a remarqué une évolution chez Neymar dernièrement.

“Neymar est un homme, ce n’est plus un garçon", c'est en ces termes que Tite, le sélectionneur du , a louangé la vedette parisienne. Ce dernier s'est amélioré au PSG dernièrement d'après le coach auriverde.

Le Parisien n'a pas seulement gagné en maturité, il sait désormais briser les défenses avec son jeu de passes, alors qu'il le faisait uniquement avec sa vitesse de pointe et ses dribbles par le passé.

"Il a développé cette maturité, ce qui me rend très heureux. En termes techniques et tactiques, il n’est plus qu’une flèche maintenant. Il sait aussi faire l’avant-dernière passe, celle qui casse la marquage'' , a ainsi analysé son entraîneur au Brésil devant les médias locaux, lui qui se réjouit de la forme de son poulain.

“Il est bien, il s’est bien entraîné, il n’y a aucun problème”, a-t-il rassuré.