Le vote des fans pour le Goal 50 : Quels ont été les meilleurs joueurs en 2019-20 ?

La liste de Goal des 50 meilleurs joueurs de 2019/20 sera divulguée le 10 novembre et les fans peuvent aussi voter pour désigner leurs lauréats.

Comme chaque année à la même période, Goal 50 est de retour et vous avez la possibilité de voter pour votre gagnant dans le vote des fans de Goal 50.

Après une saison pas comme les autres et qui ne s'est achevée qu'en août, Goal célébrera les meilleurs joueurs de la campagne 2019-20 à travers notre compte à rebours annuel.

Tout ce que vous avez à faire pour avoir votre mot à dire est de sélectionner vos 10 meilleurs joueurs de la saison dernière parmi ceux présents dans notre liste des 100 meilleurs joueurs masculins de la sélection ci-dessous. Le gagnant du vote des fans devrait ensuite être annoncé le mercredi 11 novembre.

Le vote se termine le samedi 31 octobre, alors soyez rapide pour vous assurer que votre favori soit bien présent dans la liste !

Comme les années précédentes, les lauréats de Goal 50 seront sélectionnés par le réseau mondial des journalistes de Goal. Tous sont en train de peaufiner leurs choix. Les gagnants du concours - hommes et femmes - seront annoncés le mardi 10 novembre à 13h française avec la divulgation de la liste complète de Goal 50.

Le vainqueur du Goal 50 de l'année dernière, Virgil van Dijk, est l'un des nombreux joueurs de qui concourent pour le prix après sa participation au remarquable triomphe des Reds en .

Il y a aussi beaucoup de représentants du suite à la razzia de trophées réalisée par cette formation. La bande de Hansi Flick avait notamment pris le dessus sur le PSG en finale de la Ligue des Champions.

Les anciens lauréats de Goal 50, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, sont également en lice, ainsi qu'un certain nombre de jeunes joueurs qui chercheront à prendre leur relève dans les années à venir tels que Kylian Mbappe, Erling Haaland et Mason Greenwood.