Newcastle United rêve de Mauro Icardi

Après son passage sous pavillon saoudien, Newcastle United prévoit d’arracher au PSG l’un de ses attaquants.

Depuis jeudi, Newcastle United est la nouvelle terreur du football européen. Le club du nord-est d’Angleterre bénéficie de moyens illimités suite au passage sous pavillon saoudien. Le royaume du Golfe est déterminé à imiter ses voisins qataris et émiratis en étalant sa puissance par le biais d’un club de foot.

L’urgence actuellement, en plus de trouver un nouveau coach, c’est d’avoir une équipe digne de ce nom et capable de jouer les premiers rôles en Premier League. Dans cette optique, on prévoit d’opérer des renforts conséquents, avec l’acquisition de quelques joueurs de renommée internationale.

Une information du site Calcio Mercato suggère que les nouveaux patrons des Magpies prospectent du côté de Paris. Un attaquant du PSG serait en effet sur leurs tablettes. Les supporters de l’équipe francilienne peuvent cependant être rassurés : il ne s’agit pas d’un membre de la MNM. L'intérêt des Toons se porte plutôt vers Mauro Icardi, l’attaquant remplaçant.

Icardi face à un choix important

Une idée intéressante, mais reste à savoir si le joueur est lui, tenté, par ce défi. Jusque-là, l’ex-Intériste s’est opposé à tout départ de la capitale française, y compris vers la Juventus.

Sa réflexion peut cependant très bien évoluer s’il dispose d’un contrat juteux outre-Manche et si sa situation sportive ne s’améliore pas du côté du Parc. Alors qu’il avait démarré la saison comme titulaire, il n’a joué d’entrée qu’une fois lors des sept dernières parties. Son temps de jeu s’est considérablement réduit en raison de la forte concurrence qui règne chez les Franciliens.