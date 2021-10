Newcastle United passe sous pavillon saoudien

Comme pressenti depuis un long moment, le club anglais de Newcastle a changé de propriétaire. Des Saoudiens se sont installés à sa tête.

Newcastle United a un nouveau propriétaire. Le mandat de Mike Ashley à St James Park touche à sa fin après qu'un accord a été trouvé avec un consortium saoudien pour le rachat du club contre un montant de 410 millions d'euros.

Cette passation de pouvoir du côté de Tyneside était évoquée depuis un certain temps, avec plusieurs propositions avancées au fil des ans. Des approches qui avaient fait rêver les fans locaux, mécontents des responsables en place et de leur politique. Leur voeu s'est finalement exaucé et c'est une nouvelle ère qui s'offre pour les Magpies. Une ère certainement plus prospère, avec de grands investissements à venir. Des légendes du club s'en sont déjà frottées les mains, à l'instar d'Alan Shearer.

La Premier League a publié un communiqué officiel confirmant la finalisation du rachat, qui se lit comme suit : "La Premier League, le Newcastle United Football Club et St James Holdings Limited ont réglé aujourd'hui le différend concernant la reprise du club par le consortium de PIF, PCP Capital Partners et RB Sports & Media. Après la finalisation de l'examination des propriétaires et des directeurs de la Premier League, le club a été vendu au consortium avec effet immédiat."

Au milieu de la controverse sur les nouveaux propriétaires, la ligue a ajouté: "La Premier League a maintenant reçu des assurances juridiquement contraignantes que le Royaume d'Arabie saoudite ne contrôlera pas le Newcastle United Football Club."

Des propriétaires controversés mais qui font le bonheur des fans

Le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite a acquis une participation majoritaire de 80% dans les fonds Magpies, ce qui a entraîné de facto la fin du règne du très controversé Mike Ashley.

Suite au vert donné par l'élite anglaise, à la suite d'une rupture des discussions en juillet 2020, Newcastle peut maintenant commencer à planifier ce qu'ils espèrent être un avenir meilleur. PCP Capital Partners de Staveley et les frères Reuben font également partie des partenaires qui tiennent désormais les rênes d'une entreprise ambitieuse mais avide de succès.

L'article continue ci-dessous

La plupart des fans de l'équipe anglaise sont contents de ce changement de cap mais l'accord passé avec les investisseurs saoudiens ne devrait pas être bien accueilli par tout le monde. Amnesty International a cité le bilan de l'Arabie saoudite en matière de droits humains comme motif de l'opposition à la prise de contrôle.

Le consortium en question est contrôlé par le prince Mohammed bin Salman. Agé de 36 ans, ce prince héritier d'Arabie saoudite depuis juin 2017 et est également vice-Premier ministre du pays, président du Conseil des affaires économiques et du développement, président du Conseil des affaires politiques et de sécurité et ministre de la Défense.

On estime que Bin Salman possède une fortune personnelle d'environ 15 milliards d'euros, ce qui le placerait juste derrière le patron de Manchester City, Sheikh Mansour, sur la liste des propriétaires les plus riches de la Premier League.