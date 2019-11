Newcastle, Saint-Maximin répond à ses détracteurs

Actuellement à Newcastle, l'ailier français a évoqué les critiques au sujet de l'image qu'il dégage, notamment, en France.

Talentueux, précoce, Allan Saint-Maximin fait également parler de lui par son attitude et son style vestimentaire parfois incompris en . Transféré à cet été, l'ancien ailier de l'OGC Nice réussit ses débuts en où il a conquis ses nouveaux supporters malgré une blessure l'ayant écarté quelques semaines des terrains. Dans une interview accordée à The Times, Allan Saint-Maximin est revenu sur les critiques à son encontre, en France, concernant son image.

"Parfois en France, on pense que je ne suis pas humble. C’est vraiment mauvais en France. Ils ne savent pas qui je suis. Ils se disent : "oh, tu as cette vie et moi je ne peux pas". Ils disent que je suis différent, mais ce n’est pas ça. J’aime être élégant. Mais certains pensent être supérieurs à toi et je déteste ça. Tu peux avoir 25 M€ sur ton compte en banque, tu mourras quand même", a expliqué l'ailier français de 22 ans.

"À Saint-Etienne, ils ne m'ont pas accueilli dans le groupe"

Allan Saint-Maximin a évoqué ses débuts compliqués, dans le groupe, à l'AS Saint-Etienne : "J’étais jeune quand tout s’est accéléré pour moi. J’avais 16 ans, je venais de signer mon premier contrat et je suis arrivé dans un gros vestiaire, avec des mecs expérimentés, de 35 ans, qui auraient pu être mon père, et je me suis dit qu’il fallait faire attention, mais il y a tellement de choses que je ne connaissais pas, parce que je n’avais vécu dans un tel vestiaire".

"Ils ne m’ont pas accueilli dans le groupe. Certains joueurs étaient très durs avec moi. Certains allaient parler de moi au coach, pour lui dire de mauvaises choses. Tu ne peux pas être bien dans ces conditions. Quand tu sens qu’on parle mal de toi, qu’on te veut du mal, qu’on veut que tu ne joues pas... Ici à Newcastle, comme ça l’était aussi à Nice, c’est différent", a ajouté l'ancien international espoirs français.

Allan Saint-Maximin est heureux de ses débuts à Newcastle, même s'il n'a pas encore trouvé le chemin des filets en Premier League : "Les supporters sont excités parce qu’ils voient ce dont je suis capable. Ils aiment les dribbleurs. J’entends le murmure quand j’ai le ballon. Ça me donne de la force. J’espère que mon premier but viendra vite, mais je ne me mets pas de pression. Je suis ici, c’est mon rêve, je vais en profiter".