Newcastle s'offre Sandro Tonali pour un montant record de 70 millions d'euros

Newcastle a annoncé l'arrivée de Sandro Tonali en provenance de l'AC Milan pour un contrat courant jusqu'en 2028.

Newcastle a conclu un accord avec Tonali et a annoncé que le milieu de terrain avait signé un contrat jusqu'en 2028. Les Magpies auraient déboursé environ 70 millions d'euros pour s'attacher les services du Milanais de 23 ans.

Tonali vient renforcer le milieu de terrain de Howe après une saison où Newcastle a terminé dans les quatre premiers et s'est qualifié pour la Ligue des champions pour la saison 2023-24.

Il a déclaré au site officiel du club : "Tout d'abord, je tiens à remercier Newcastle United parce qu'ils m'offrent une énorme opportunité pour ma carrière. Je veux leur rendre leur confiance sur le terrain, en donnant le meilleur de moi-même, comme je l'ai toujours fait. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer à St. James' Park, j'ai hâte de sentir la chaleur des supporters."

Howe s'est dit ravi de pouvoir ajouter l'international italien à son équipe à St James' Park. : "C'est un talent exceptionnel qui possède la mentalité, le physique et les qualités techniques nécessaires pour s'intégrer parfaitement à notre équipe", a-t-il déclaré. "À 23 ans, Sandro possède déjà une expérience importante en tant que joueur clé dans l'un des plus grands championnats européens et en Ligue des champions, ainsi qu'en tant que joueur pour son pays. Mais il a aussi l'opportunité et le potentiel de grandir et d'évoluer avec nous, et je suis heureux de l'ajouter à notre équipe à l'approche de la saison passionnante qui s'annonce."

Tonali va maintenant rejoindre ses nouveaux coéquipiers en vue de la nouvelle campagne. Newcastle jouera son premier match de la saison contre Aston Villa à St James' Park le 12 août.