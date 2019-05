Newcastle - Rafael Benitez : "Je suis heureux ici"

Annoncé proche de plusieurs équipes ces dernières semaines, Rafael Benitez a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre l'aventure à Newcastle.

Arrivé sur le banc de en 2016, Rafael Benitez avait pour objectif de relancer une carrière en perte de vitesse, bien loin des sommets atteints du côté des Reds de . Chez les Magpies, l'Espagnol est parvenu non sans lutter à se maintenir en cette saison, après un exercice marqué par de nombreuses difficultés. Parfois dans la tourmente, le chevronné coach espagnol avait alors été annoncé un peu partout en Europe par les médias, et notamment en , où son nom a parfois été associé au , à l'Olympique Lyonnais ainsi qu'à l' .

Alors que son contrat arrive à expiration en cette fin de saison, Rafael Benitez a pourtant rassuré tout son monde ce vendredi, assurant en conférence de presse qu'une prolongation était actuellement dans les tuyaux. Et que les négociations étaient en bonne voie pour aboutir, de surcroît.

"J’aimerais voir ce club grandir"

"J’ai parlé à Lee Charney (le directeur général du club, ndlr) cette semaine et nous continuerons à parler. Nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons plus de nouvelles. Tout le monde sait quelle est mon idée. Au moins, on peut avancer un peu. J’aimerais voir ce club grandir et grandir, et aller où je pense qu’il mérite d’être", a en effet confié l'entraîneur des Magpies, qui pointent actuellement à la 13ème place au classement du championnat anglais.

"Il me semble que les choses avancent et nous verrons si quelque chose de positif arrive à la fin. Peut-être qu’on s’en rapproche. (...) Je suis heureux dans cette ville. Je suis heureux ici et le staff, comme tout le monde, fait du très bon travail et nous sommes très à l’aise ici. Le fait est que nous voulons progresser, nous voulons être plus compétitifs et nous voulons être dans une meilleure position. Mais il y a beaucoup de choses positives et l’une d’entre elles, c’est sans aucun le fait d’avoir les fans derrière vous", a ensuite ajouté le technicien âgé de 59 ans. Autant dire que l'espoir est plus que jamais de mise pour Newcastle.