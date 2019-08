Neville se paye Lukaku : "Il pesait plus de 100 kg"

L'ancien défenseur de Manchester United est très heureux de voir Romelu Lukaku quitter les Diables Rouges.

Romelu Lukaku se rapproche d'un transfert à l'Inter et Gary Neville, l'ex-idole d'Old Trafford, a laissé entendre que prend la bonne décision en ce qui concerne le joueur.

La mercato d’été a été marquée par de nombreuses spéculations sur l’avenir de l’international belge. Cela fait déjà un certain temps que Lukaku a essayé de forcer son départ, en ne se présentant pas à l'entrainement et en filant en pour s'entretenir physiquement avec son ancien club d' . Il semble maintenant que son souhait ait été exaucé puisqu'il vient de débarquer à Milan où il est attendu pour passer sa visite médicale, préalable à son engagement avec l'Inter.

Goal a révélé il y a quelques heures que les discussions entre United et Inter progressaient bien et qu'un accord sur la base d'un transfert de 80 millions d'euros est en passe d'être conclu.

Lukaku a trouvé la faille 42 fois en 96 apparitions avec United. Les précédentes expériences à , West Brom et lui avaient aussi permis d'atteindre la barre des 100 buts en .

Des questions ont toutefois été posées sur son aptitude à tenir le rôle de l'attaquant numéro un des Red Devils. Notamment en raison de son irrégularité. Lukaku a également été critiqué pour son poids et sa contribution globale à la cause collective sous la direction de Jose Mourinho et Ole Gunnar Solskjaer.

"Son manque de professionalisme est contagieux"

Beaucoup parmi les fans seront déçus de le voir partir, surtout qu'il n'y a plus la possibilité de lui trouver un remplaçant, mais la légende de United, Neville, pense que cette cession est rassurante.

Il a déclaré sur Twitter en répondant aux suggestions selon lesquelles Lukaku aurait le potentiel de devenir un grand joueur de United lorsqu’il avait quitté Everton pour un montant de 91M€ en 2017: "Il a admis lui-même qu’il était en surpoids! Il marquera des buts et réussira à l' , mais son manque de professionnalisme est contagieux." Des propos sévères et qui ne vont certainement pas être du gout du Belge.