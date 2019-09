De Gea prolonge son contrat à Manchester United

Le gardien espagnol David De Gea a paraphé ce lundi un nouveau contrat avec son club anglais de Manchester United.

L’idylle entre David De Gea et de n’est pas encore prête de s’achever. Au club depuis 2011, le dernier rempart espagnol a signé ce lundi un nouveau bail avec les Red Devils, qui le verra rester à Old Trafford jusqu’en 2023.

La prolongation de De Gea était l’une des principales préoccupations du board de MU depuis plusieurs mois déjà. Considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste, l’ancien rojiblanco suscitait beaucoup de convoitises mais il a finalement choisi de lier son avenir à celui du club le plus titré de la .

Il devient le gardien le mieux payé au monde

Naturellement, ce nouvel engagement, le premier qu’il signe depuis septembre 2015, est assorti d’une revalorisation salariale. Celui qui percevait 220000€ par semaine, se hisse désormais à la hauteur de Paul Pogba comme joueur mancunien le mieux rémunéré. Il touchera annuellement 15M€. Ce montant fait aussi de lui le gardien le mieux payé de la planète, devant notamment Jan Oblak et Manuel Neuer.

De Gea est actuellement l’élément le plus ancien de l’effectif mancunien. Avec Phil Jones et Ashley Young, il fait même partie des trois seuls rescapés de la dernière saison du coach écossais Sir Alex Ferguson (2012/2013). Et qui est aussi celle du dernier titre des Red Devils.

Depuis qu’il évolue en , De Gea (28 ans) a été désigné cinq fois meilleur portier de la Premier League. Dans l’histoire de ce championnat, aucun gardien n’a fait aussi bien. Edwin Van Der Sar, l’un de ses prédecesseurs dans la cage mancunienne, s’était arrêté à trois couronnements.