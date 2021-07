Neville apporte son soutien à Southgate

L'ancien défenseur anglais Gareth Southgate juge les critiques à l'encontre de Gareth Southgate injustifiées.

Gary Neville a défendu l'approche « pragmatique » de Gareth Southgate après la défaite en finale de l'Angleterre à l'Euro 2020, insistant sur le fait que le sélectionneur des Three Lions a fait taire beaucoup de ses détracteurs.

L'Angleterre a raté l'occasion de remporter son premier tournoi majeur depuis la Coupe du monde 1966 après avoir perdu aux tirs au but contre l'Italie lors de la finale de ce tournoi. Luke Shaw a donné aux Three Lions un avantage rapide au score, mais Leonardo Bonucci a égalisé pour les Azzurri à la 67e minute avant une prolongation sans but et une épreuve de penalties défavorable aux locaux.

L'article continue ci-dessous

L'ancien défenseur de Manchester United et de l'Angleterre, Neville, a déclaré à Sky Sports : "J'ai vu après le match des gens dire que Southgate aurait dû faire plus de remplacements, ces joueurs auraient dû tirer les pénalités ; ce sont les mêmes personnes qui ont dit qu'il aurait dû jouer avec un système différent contre l'Allemagne, qu'il n'aurait pas dû faire jouer Kieran Trippier contre la Croatie, qu'il aurait dû être plus offensif."

"C'est un non-sens de critiquer Southgate"

"Je crois sincèrement que Southgate et ses joueurs se sont frayés un chemin jusqu'à cette finale de la seule manière qu'ils pouvaient et c'était d'être un peu plus pragmatique - en plaçant les deux joueurs devant la défense, il fallait une défense à cinq et c'était à cause de la forme ou de la qualité de l'autre équipe. Il a trouvé un moyen d'atteindre la finale. Parfois, nous aimons tous être des puristes et voulons qu'il trouve un moyen de jouer tous ces joueurs offensifs, mais je ne pense pas que l'Angleterre aurait atteint la finale si elle s'était rendue coup pour coup avec certaines des nations qu'ils ont rencontrées en cours de route", a poursuivi le consultant de Sky Sports..

"Je pense que Gareth savait qu'il devait jouer d'une certaine manière pour se rendre en finale et il l'a fait. À la fin, cela se résume à de petites marges, à des détails comme des tirs au but. Ce n'est pas le moment de critiquer la tactique et les remplacements. La réalité est que Southgate a prouvé que beaucoup d'entre nous avaient tort - pas seulement dans ce tournoi mais au cours des deux dernières années - sur les décisions qu'il a prises - ce serait un non-sens maintenant de commencer à suggérer que nous avons raison sur les remplacements et les tireurs de penalty quand la plupart d'entre nous n'ont pas vu cela de notre vivant", a conclu Neville, faisant référence à la première finale du tournoi majeur disputée par l'Angleterre depuis son sacre lors du Mondial à domicile en 1966.

A noter que Southgate a déjà assuré qu'il souhaitait continuer à son poste jusqu'à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. En revanche, il n'est pas pressé pour parapher une prolongation.