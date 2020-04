La LFP confirme la fin de la saison et le classement défini au quotient

Le conseil d’administration de la Ligue 1 a validé ce jeudi la fin du championnat et un classement final défini en fonction de la moyenne des points.

Cette fois. Il n’y a plus de doute possible. Les championnats professionnels de et de pour la saison 2019/2020 sont définitivement clos. Et pour définir, le classement final on s’est basé sur le quotient points/matches joués. Ces options ont été votées par la LFP et son conseil d’administration s’est chargé de les valider et les confirmer à travers une visio-conférence.

"Les classements, cela a été attribué selon un indice de performance et un critère du ratio « nombre de points/matches joués à l'issue de la 28e journée. C’est la même règle adoptée par la FFF », a indiqué Didier Quillot, le directeur général de l'instance. Il a aussi été précisé qu’il n’y aura pas de barrages entre clubs de et de .

Connaissance prise des décisions et déclarations du Premier Ministre et du Gouvernement, la LFP acte la fin de la saison 2019/2020.



🏆 @PSG_inside champion de @Ligue1Conforama

🏆 @FCLorient champion de @DominosLigue2



Communiqué 📝➡️ https://t.co/LtLVoKV6Ye pic.twitter.com/6Z3GIxKSKV — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) April 30, 2020

L’issue choisie fait donc les affaires de Reims et de Nice qui se voient propulsées en , au détriment de et de . disputera également la C3. Marseille et Rennes accompagneront, de leur côté, le PSG en Ligue des Champions. Paris qui se voit, par ailleurs, décerner le titre de champion. Le modèle néerlandais n’a donc pas été imité dans son intégralité. Enfin, Amiens et quittent la Ligue 1 et laissent leur place à Lens et Lorient.

C’est Nathalie Boy De La Tour, la présidente de la LFP, qui s’est exprimée pour entériner le scénario choisi. Tout en officialisant le baisser de rideau, elle a assuré que tout a été fait pour que le championnat puisse reprendre avant que le gouvernement ne mette son véto. "Nous avions travaillé à des scenarios de reprise pour la mi-juin. On a travaillé sur le volet économie, et la trésorerie pour les clubs : sponsoring et billetterie. [...] . Nous avions travaillé dans l’ombre. Je n’aime pas parler pour ne rien dire. J’arrive vers vous avec des choses concrètes."

Pour la saison à venir, Quillot a fait savoir que l’objectif est de démarrer « au plus tard le 22 aout ». En outre, il a confié que la possibilité de faire jouer les finales des deux coupes nationales n’est pas encore totalement exclue : « Si le gouvernement nous permet de rejouer, à huis clos à partir du mois d’août, nous réfléchirons à la possibilité de jouer les finales de la et de la début août. Nous aurons besoin du feu vert de l’UEFA ».