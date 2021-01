Neuer établit un nouveau record de clean sheets en Bundesliga

Le gardien de 34 ans a éclipsé le record établi par son prédécesseur Oliver Khan alors que le Bayern compte sept points d'avance au classement.

Le gardien du , Manuel Neuer, a établi un nouveau record en avec le 197e clean sheet de sa carrière lors de la victoire 4-0 de dimanche contre . Le gardien de 34 ans a éclipsé le record établi il y a 13 ans par la légende du Bayern Munich et de l' , Oliver Khan. Mais alors que Kahn avait eu besoin de 557 matches de , pour le Bayern et Karlsruhe, pour atteindre l'ancien objectif, Neuer n'avait besoin que de 423 matches de championnat avec le Bayern et son ancien club de Schalke.

Neuer en est à sa 10e saison à l'Allianz Arena après avoir signé un nouveau contrat l'été dernier pour rester au club jusqu'à l'été 2023. Lorsqu'on lui a demandé s'il s'attendait à des problèmes avec Oliver Kahn, qui est maintenant membre du conseil d'administration du Bayern, après avoir battu son record, Neuer a plaisanté: "Je ne me laisserai pas faire ici. Nous sommes sur un pied d'égalité. Voyons comment il réagit. Mais je pense qu'il est heureux pour nous tous".

Tournant son attention vers le match, Manuel Neuer a estimé que son équipe aurait dû mener par plus d'un but à la mi-temps, mais était ravi d'avoir converti leur domination en buts après la pause. Un doublé de Thomas Müller et un but de Robert Lewandowski et de David Alaba ont assuré une troisième victoire consécutive en championnat alors que le Bayern Munich devance désormais de sept points le au sommet du classement alors que les Bavarois sont à la recherche d'un neuvième titre consécutif en Bundesliga.

Neuer et Müller attendent encore plus du Bayern

"La première mi-temps a été bonne, comme contre . Malheureusement, nous n'avons mené que 1-0. C'était plus difficile contre Augsbourg parce que nous devions nous battre jusqu'au bout", a ajouté Manuel Neuer. "Aujourd'hui, nous avons pu augmenter le score et nous avions encore une ou deux occasions de marquer plus. Si vous nous aviez offert une victoire 4-0 avant le match, nous l'aurions certainement prise".

Le premier buteur de la partie, Thomas Müller, qui est le seul joueur à avoir commencé chaque match de Bundesliga pour le Bayern Munich cette saison, a ajouté: "Nous avons assiégé le but de notre adversaire en première mi-temps et créé quelques bonnes occasions, mais c'était le dernier ballon et la finition qui manquait. C'était un match dans lequel il y a eu quelques manques de concentration".

"Dans l'ensemble, vous avez pu voir que lorsque nous avons repris le rythme et joué notre jeu de passes, nous avons toujours pu nous mettre en bonne position finale. Nous avons bien fait toute la semaine, remporté les trois matchs et fait un énorme pas en avant dans le classement. C'est ce qui compte", a conclu l'international allemand. Le Bayern Munich aura à coeur de remporter la Bundesliga et de briller en après avoir été écarté en , il y a quelques jours.