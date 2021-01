Flick : "On a retrouvé de la constance"

Les champions d'Allemagne ont porté à sept points leur avance en tête de la Bundesliga, au grand bonheur de Hansi Flick.

L'entraîneur du , Hansi Flick, a déclaré que son équipe avait retrouvé la stabilité en remportant une troisième victoire consécutive en . C'était ce dimanche contre Schalke 4-0.

Les champions d'Europe ont enregistré des résultats décevants ce mois-ci lorsqu'ils ont été battus 3-2 par le en , puis par la modeste équipe d'Holstein Kiel en Coupe d' .

La formation bavaroise s'est relancé la semaine dernière en enchainant des victoires contre et avant le déplacement de dimanche à Gelsenkirchen.

Un doublé de Thomas Muller et des buts de Robert Lewandowski et David Alaba ont donc vu le Bayern atomiser Schalke et porter à sept points l'avance sur le . Accessoirement,Manuel Neuer établissait un record de Bundesliga avec son 197e clean sheet.

"Après deux défaites, il était important que nous retrouvions une certaine stabilité. Nous avons maintenant assuré deux clean sheets d'affilée", a déclaré Flick après le match. "Bien sûr, je suis heureux que nous ayons pu marquer neuf points cette semaine. Nous sommes satisfaits du résultat d'aujourd'hui, mais nous pouvons encore faire une ou deux choses mieux, en particulier la façon dont nous nous positionnons en possession."

"Nous avons profité des résultats de cette journée. Nous avons maintenant une sorte de matelas, mais il est toujours important d'aborder chaque match comme nous avons abordé les derniers matchs, et qu'on continue de performer à 100%, a poursuivi le coach allemand. Nous allons prendre deux jours de repos maintenant. Il est important de se vider la tête. A partir de mercredi, nous ferons ensuite une préparation intensive avant le match de ."

Muller, qui compte désormais neuf buts et neuf passes décisives en championnat cette saison, estime que son équipe aurait pu faire mieux en attaque malgré le score. "Nous avons assiégé le but de notre adversaire en première mi-temps et créé quelques bonnes occasions, mais le geste final faisait défaut, a-t-il jugé. C'était un match dans lequel il y a eu quelques manques de concentration. Dans l'ensemble, on pouvait voir que lorsqu'on accélérait et jouions vite, nous étions toujours en mesure de se retrouver en bonne position. Nous avons bien fait tout au long de la semaine, remporté les trois matchs et fait un énorme pas en avant pour le titre. C'est ce qui compte."