Schalke 04 - Bayern (0-4), le Bayern se balade et prend le large

Le Bayern Munich n’a pas failli à sa tâche, ce dimanche lors de son déplacement chez la lanterne rouge. Les Bavarois l’ont emporté 4-0.

Le Bayern a conforté sa place de leader au classement de la . L’équipe de Hansi Flick s’est défaite sans trop de peines de , le dernier de son championnat (4-0).

La formation de Gelsenkirchen n’a pas été ridicule dans cette partie. Pendant un peu plus d’une demi-heure, elle a même caressé l’espoir de réaliser face à son prestigieux adversaire du jour. Mais, la formation de Christian Gross a dû ensuite baisser ses armes, comme elle le fait si souvent depuis l’entame de la saison.

Le Bayern au diesel

Pour pouvoir s’offrir le scalp du Bayern, il aurait fallu pour Schalke 04 de se montrer ultra-efficace aux avant-postes. Or, les locaux n’ont pas été capables de convertir les bonnes occasions qu’ils ont eues. La faute principalement à Manuel Neuer.

Le chevronné gardien bavarois a renoué avec le clean sheet, détournant toutes les tentatives adverses. Il s’est notamment montré décisif à la 11e minute en signant un excellent arrêt sur un tir de Mark Uth. En seconde période, le meilleur gardien portier du monde n’a pas eu d’arrêt à faire, mais il a dû rester vigilant sur des essais de Nastasic (52e) et de Serdar (60e).

Le Bayern a joué à sa main dans cette partie. Sûrs de leurs forces, les Munichois ont démarré timidement, avant d’accélérer et parvenir à ouvrir le score par le biais de Thomas Muller. L’international allemand débloquait la situation sur une reprise de la tête (32e), à la réception d’un centre de Joshua Kimmich.

Une victoire du Bayern se ponctue rarement sans une réalisation de son homme providentiel, Robert Lewandowski. Le Polonais est sorti de sa boite à la 57e minute pour assurer le break. Sur un autre assist de Kimmich, il a contrôlé le cuir dos au but, avant de se retourner et trouver la faille malgré un angle très fermé. Il s’agissait de sa 23 réalisation de la saison (en 17 matches). Et c’est aussi la 8e fois de suite qu’il marque à l’extérieur.

Triplé de passes décisives de Kimmich

Ça faisait 2-0 puis 3-0 lorsque Muller a inscrit un doublé en plaçant une tête victorieuse sur un corner de…Kimmich (90e). Ce dernier s’offrait ainsi sa 3e passe décisive de la rencontre. L’honneur de clôturer la marque est ensuite revenu à David Alaba, buteur à la 90e d’une puissante frappe plein axe, décochée de 20 mètres.

S’il s’est montré plus tueur dans le dernier quart d’heure du match, notamment par le jeune Jamal Musiala (86e) et Kingsley Coman (88e), le Bayern l’aurait emporté sur un score plus large. Mais, ce 2-0 suffit finalement au bonheur des Munichois. Ils enchainent dans ce championnat et profitent des faux-pas de ses adversaires directs pour porter à 7 points son avance sur le second, le .