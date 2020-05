Nenê espère rejouer pour le PSG

Le milieu offensif brésilien Nenê a l’ambition de reporter le maillot du PSG avant de mettre à sa carrière.

Bien qu’âgé de 38 ans, Nenê ne pense pas encore à la retraite. Le milieu offensif brésilien veut continuer à jouer tant qu’il en a encore la possibilité, et il espère même pouvoir le faire avec son ancien club du PSG.

Nenê a passé trois années à Paris (2010-2013), signant 48 buts en 112 rencontres et remportant le titre de champion de . Il a beaucoup aimé cette expérience, au point de vouloir terminer son parcours professionnel du côté du Parc.

Lors d’un Live sur Youtube avec « Sabri Parisien ou Rien », il a fait part à ses fans de cet ambitieux projet : « Ça serait magnifique, a-t-il confié. Paris, c’est ma deuxième maison, j’ai toujours suivi le club. J’ai encore des amis là-bas. Je viens souvent en vacances. C’est mon club de cœur en dehors du ».

« Ça serait bien pour moi, les supporters et le club”

Nenê ose même un appel du pied à ses anciens dirigeants, dont Leonardo et Nasser Al-Khelaifi qu’il a côtoyés brièvement. Il assure être toujours très performant : « Je vais avoir 39 ans et tous les ans, on me dit que je vais arrêter. Moi je suis bien, je prends du plaisir. C’est une chose que j’aime. Donc je profite même si ça va arriver un jour. Dans trois ou quatre ans, je ne sais pas. J’ai cette volonté de peut-être finir ma carrière à Paris. Je pense que ce serait bien pour le club, les supporters et moi. Ce serait magnifique. Avant d'arrêter, j’aimerais passer un dernier petit moment là-bas. »

Depuis l’année dernière, Nenê joue sous la tunique de Fluminense en première division brésilienne. Auparavant, il avait aussi évolué à Sao Paulo et au Vasco Da Gama. En France, outre celles du PSG, il a a porté les couleurs de l’AS .