PSG - Ander Herrera aurait aimé finir le championnat

L'arrêt définitif de la saison de Ligue 1 continue de faire parler. Le milieu de terrain du PSG aurait aimé qu'elle aille à son terme.

Champion de pour sa première saison à Paris, le milieu de terrain espagnol aurait aimé pouvoir disputer les 11 dernières rencontres de championnat de son équipe. À l'image du président lyonnais Jean-Michel Aulas, il affirme qu'il aurait préféré voir le championnat aller à son terme.

"Je suis d'accord avec le discours d'Aulas. J'aime gagner sur le terrain, parce que gagner comme de cette façon, ça vous rend triste", a-t-il ainsi déclaré dans une interview à la Cadena COPE avant de s'inquiéter de l'état de forme du PSG et de l'OL pour une éventuelle reprise de la en août.

"Pour mieux nous préparer, nous devons jouer de nombreux matchs amicaux face à des équipes françaises. Trois mois, c'est long, très long."

"Mbappé et Neymar vont continuer au PSG"

Parmi les autres sujets abordés, le milieu de terrain espagnol s'est dit prêt à parier que Kylian Mbappé et Neymar seront toujours parisiens la saison prochaine, malgré les intérêts du et du Barça.

"Mbappé et Neymar continueront au PSG. Encore plus avec la situation que nous vivons, a-t-il assuré. J'ai dîné avec Neymar avant la quarantaine et je l'ai vu très impliqué dans le projet, il m'a dit qu'il n'avait jamais été aussi heureux à Paris. Le projet du PSG est fait pour que les deux se sentent épanouis à Paris."