Nemanja Radonjic quitte définitivement l’OM

L’international serbe Nemanja Radonjic vient d’être prêté aux Italiens de Torino, avec option d’achat obligatoire à la clé.

Lors de la présentation à la presse du nouveau coach Igor Tudor, Pablo Longoria a promis que l’OM allait faire signer 5 à 8 nouveaux joueurs cet été. Pour l’instant, force est de constater que c’est surtout dans le sens des départs que ça s’active en ce moment du côté de la Commanderie.

Le club vice-champion de France vient de laisser filer un nouveau joueur. L’ailier serbe Nemanja Radonjic a été cédé à l’équipe italienne de Torino.

L’OM assuré de récupérer 2M€

Radonjic n’entre pas dans les plans du nouveau staff, ni ceux de la direction. C’est pourquoi il a pris la direction de l’Italie. La visite médicale a eu lieu mercredi. Ayant satisfait à ces tests, il a ensuite pu parapher son contrat. Il s’agit d’un prêt avec une option d’achat obligatoire qui s’élève à 2M€.

Radonjic avait déjà effectué deux prêts récemment. L’un au Hertha Berlin, et le second au Benfica Lisbonne. Son dernier match avec l’OM remonte à la fin de l’année 2020. Avec les Olympiens, il aura disputé 62 matches en deux saisons et demie, signant au passage 8 réalisations.