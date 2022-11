"Ne me réveillez pas ! Laisse-moi profiter de ce rêve !" - Comment Salvatore Schillaci est devenu le héros de l'Italie 90

L'attaquant n'a marqué que sept buts pour l'Italie, dont six lors de la Coupe du monde 1990, ce qui lui a valu le Soulier d'or de la compétition.

L'Allemagne de l'Ouest a gagné la Coupe du Monde 1990. Mais le tournoi a appartenu à Salvatore Schillaci.

"J'ai l'impression de dormir", a-t-il déclaré aux journalistes après avoir ouvert le score lors de la victoire de l'Italie en huitième de finale contre l'Uruguay. "Alors, ne me réveillez pas ! Laissez-moi profiter de ce rêve !"

L'état d'incrédulité de Schillaci était compréhensible. Il s'agit d'un jeune homme issu d'un quartier pauvre de Palerme qui a passé la majeure partie de sa carrière à jouer dans la ligue inférieure italienne avec Messine.

Il n'avait fait sa première apparition en Serie A qu'au mois d'août précédent, et ses débuts internationaux trois mois seulement avant le début de la Coupe du monde.

Faire partie de l'équipe était déjà un exploit en soi. Il admet volontiers qu'il aurait été heureux de rester sur le banc pendant toute la durée du tournoi.

Après tout, Schillaci était sans doute le sixième attaquant de l'Italie, derrière Gianluca Vialli, Andrea Carnevale, Aldo Serena, Roberto Mancini et Roberto Baggio dans la hiérarchie.

Mais il est un homme en forme, avec 21 buts toutes compétitions confondues lors de sa première saison à la Juventus, qu'il avait rejoint l'été précédent après une saison prolifique à Messine sous la direction de Zdenek Zeman.

Seuls Marco van Basten (19), Baggio (17) et Diego Maradona (16) avaient marqué plus de fois que Schillaci (15) en Serie A en 1989-90.

Cependant, comme Schillaci lui-même l'a admis par la suite, "même un fou n'aurait jamais pu imaginer ce qui allait m'arriver".

"Il y a des périodes dans la vie d'un footballeur où l'on peut tout faire", a ajouté Schillaci. "Pour moi, cet état de grâce a coïncidé avec la Coupe du monde. Quelqu'un là-haut a décidé que je devais devenir le héros de l'Italie 90."

Il est facile de comprendre pourquoi Schillaci pense toujours qu'il y a peut-être eu un élément d'intervention divine dans son ascension miraculeuse vers la célébrité, mais Azeglio Vicini a sans doute joué un rôle plus important.

Le sélectionneur italien avait déjà créé la surprise en incluant Schillaci dans sa sélection pour la Coupe du monde, après une seule apparition, lors d'un match amical contre la Suisse, mais sa décision de le faire sortir du banc lors de l'ouverture du tournoi par les Azzurri, contre l'Autriche, en a surpris plus d'un.

Cependant, alors que les hôtes ont du mal à briser une équipe bien organisée, Vicini, désespéré, décide de remplacer Carnevale par Schillaci plutôt que par Baggio.

Schillaci n'avait que 15 minutes pour avoir un impact ; il n'en a eu besoin que de trois, en plaçant sa tête à la réception d'un merveilleux centre de Vialli.

"Tout est devenu fou", avouera plus tard Schillacci à Four Four Two.

Malgré ce but victorieux, il se retrouve sur le banc pour le match suivant de l'Italie, une victoire 1-0 contre les États-Unis, mais il remplace à nouveau Carnevale en difficulté, cette fois six minutes seulement après la mi-temps.

Il est clair que Schillaci se rapproche d'une place de titulaire et celle-ci arrive lors du dernier match de groupe, contre la Tchécoslovaquie.

Il a ouvert le score après seulement neuf minutes de jeu et n'a jamais regardé en arrière. Il débordait de confiance, comme l'illustre parfaitement la frappe puissante qui a débloqué le match contre l'Uruguay.

Son but victorieux contre la République d'Irlande, quant à lui, montre que tout semble lui tomber dessus, Schillaci se retrouvant devant un but ouvert après que Pat Bonner ait repoussé un tir de Roberto Donadoni.

S'il est un homme qui se trouve au bon endroit au bon moment, c'est bien Schillaci lors de cette Coupe du monde 1990. En effet, il est arrivé juste au bon moment pour donner l'avantage à l'Italie en demi-finale.

Et il semble que le rebond de Schillaci à bout portant suffise à éliminer une équipe argentine désespérément pragmatique, étant donné que les Azzurri n'ont pas encore concédé le moindre but dans le tournoi.

Mais Claudio Caniggia égalise sur un corner - Walter Zenga sera cruellement critiqué pour avoir négligé le centre - et l'Albiceleste l'emporte aux tirs au but.

Schillaci est dévasté et passe deux heures dans le vestiaire à pleurer et à fumer des cigarettes.

Il a fini par remporter le Soulier d'or, grâce à un penalty face à l'Angleterre lors du match pour la troisième place, et le titre de meilleur joueur du tournoi.

Mais le Sicilien a admis qu'il aurait volontiers renoncé à ces deux prix prestigieux pour soulever la Coupe du monde avec ses coéquipiers.

Malheureusement pour Schillaci, il n'atteindra plus jamais de tels sommets sur un terrain de football.

En effet, il ne marquera qu'un seul autre but pour l'Italie, tandis qu'il ne parviendra pas à tirer parti de sa première saison prometteuse à la Juve et sera finalement vendu à l'Inter, où il connaîtra une situation encore pire, avec des blessures et des problèmes personnels.

Schillaci lui-même a admis qu'il avait eu du mal à gérer la célébrité qui a suivi ses exploits lors de la Coupe du monde 90, et son déménagement au Japon en fin de carrière était une tentative d'échapper à l'attention constante des médias.

"À un certain moment de ma vie, j'ai éteint les projecteurs du sport", a-t-il expliqué à Gioco Pulito. "Je me suis renfermé sur moi-même et je ne voulais plus rien faire parce qu'au fond, j'ai un caractère très timide.

"Puis, un jour, je me suis regardé dans le miroir et j'ai réalisé que quelqu'un comme moi, qui a fait quelque chose dans la vie, qui a aussi écrit un peu l'histoire du football, n'aurait pas dû se fermer."

Schillaci a donc commencé à embrasser sa vie de célébrité, faisant de nombreuses apparitions à la télévision, ainsi qu'en écrivant une autobiographie dans laquelle il aborde le territorialisme qu'il a enduré dans ses moments les plus difficiles après la Coupe du monde.

Il a également fondé un centre sportif dans sa ville natale de Palerme qui, espère-t-il, permettra à d'autres Siciliens de suivre ses traces.

En effet, lorsque Schillaci se penche sur sa carrière de footballeur, il n'y a aucun regret, seulement de la gratitude d'avoir eu la chance de vivre son rêve pendant tout un été.

"Même lorsque je vais à l'étranger, révèle-t-il, grâce à la Coupe du monde, les gens savent qui je suis."

Toto Schillaci, le héros de l'Italie 90.